Дайджест: первый обмен пленными в Донбассе за два года и благодарность Трампу от Путина
В воскресенье Украина и пророссийские сепаратисты впервые за два года обменялись пленными. Киев и вооруженные формирования ЛНР и ДНР передали друг другу десятки человек, включая бойцов подразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле людей на Майдане в феврале 2014 года.
Киев планировал передать 87 человек и вызволить 55. В итоге обменяли больше - 124 на 76, сообщили российские агентства со ссылкой на пророссийских сепаратистов.
Об обмене договорились три недели назад российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский при участии глав Германии и Франции.
"Самое главное - люди дома. Первая часть, о чем мы договаривались в "нормандском формате", выполнена. Мы вернули наших людей, освобождены 81 человек, 76 человек сейчас на Украине, на контролируемой части Украины, а шестеро остались на временно оккупированных территориях", - сказал на брифинге в аэропорту президент Украины Владимир Зеленский.
Путин благодарит Трампа за информацию от спецслужб...
Российский президент Владимир Путин в воскресенье поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом, и, как сообщила пресс-служба Кремля, поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.
Позднее в пресс-службе ФСБ России сообщили, что благодаря полученной от американцев информации удалось задержать двух граждан России, которые готовили теракт в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.
"На основании информации, полученной ранее от американских партнеров, 27 декабря задержаны двое россиян, планировавших устроить теракты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников", - сообщили в ФСБ.
Имена задержанных не называются.
...a польский премьер обвиняет Путина во лжи
На коллегии Минобороны Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Третьем рейхе и объяснил российскую позицию по пакту Молотова-Риббентропа.
Федерация еврейских общин России поддержала президента.
А в воскресенье пришел ответ из Польши - в "Твиттере" премьера-министра Матеуша Моравецкого был опубликован четырехстраничный документ, в котором Путин обвиняется во лжи и попытке отвлечь внимание от российских действий и проблем.
Что произошло с военной помощью Украине? Разбирается New York Times
Газета New York Times попыталась реконструировать ход событий вокруг выделения военной помощи Украине - одного из ключевых событий, вызвавших расследование действий Трампа и закончившихся объявлением ему импичмента.
В материале, основанном на интервью с чиновниками и изучении переписки администрации Трампа с Пентагоном и конгрессом, утверждается, что решение о заморозке помощи было принято на уровне президента.
В статье нет шокирующих деталей или новых обвинений, зато интересно описывается, как работает госаппарат в США (спойлер: очень много юристов).
Утечки данных в Британии и России
В пятницу вечером на сайте правительства Британии по ошибке были опубликованы адреса более чем тысячи знаменитостей, офицеров, чиновников и прочих британцев, приставленных к государственным наградам. Среди них - сэр Элтон Джон, сотрудники разведки и контртеррористического управления полиции Лондона.
Таблица с полными адресами была доступна как минимум полчаса. В правительстве уже извинились, однако на этом история не закончилась. Источник в силовых структурах рассказал британской газете i, что разведчики и полицейские могут быть вынуждены переехать.
Среди тех, чьи данные были выложены в интернет - сотрудники полицейских участков в Северной Ирландии и эксперты, работавшие в Солсбери, где был отравлен бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь.
Тем временем в России в открытый доступ попали персональные данные тысяч пользователей сайта госуслуг, сообщает газета "Коммерсант". Речь идет об именах, номерах телефонов, СНИЛС и ИНН и других данных.
Год в фотографиях
Среди потрясений 2019 года - климатических и политических - нашлось место и для смелых поступков. Мы собрали главные кадры уходящего года, какими их увидели сотрудники ведущих фотоагентств.
Почитайте актуальную перед новым годом историю о том, можно ли замедлить время и перестать переживать о том, что оно бесследно исчезает.
Дайджест подготовили Григор Атанесян и Олег Михайлов