Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фейерверки в Сиднее - одно из самых красочных новогодних шоу в мире

Новогодние фейерверки в австралийском Сиднее, славящиеся своим размахом и зрелищностью, состоятся, невзирая на охватившие страну лесные пожары. Такое решение в понедельник принял городской совет.

Природные пожары бушуют на значительных территориях страны уже несколько месяцев. С сентября в разных частях континента в огне погибли более 10 человек.

На территории всего штата Новый Южный Уэльс действует запрет на использование любой пиротехники, однако пожарная служба штата сделала исключение для устроителей праздничного шоу в Сиднее.

В этом году по всей Австралии зафиксированы рекордно высокие температуры - выше 40 градусов по Цельсию. Уже несколько месяцев континент страдает от засухи.

По состоянию на понедельник самые разрушительные пожары пылают в штате Виктория. Однако по территории, объятой огнем, печально лидирует Новый Восточный Уэльс - в данный момент там борются более чем с сотней пожаров.

Известно о гибели одного пожарного-добровольца.

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Около 30 тысяч местных жителей и туристов должны были покинуть популярный туристический регион Восточный Гипсленд, однако эвакуацию отменили, так как огонь распространился на главные трассы округа.

Неуместное шоу

В этой связи намерение властей провести фейерверки в Сиднее вызвало волну протестов. Петицию за отмену мероприятия под названием "Скажи нет новогоднему фейерверку 2019" подписали более 270 тысяч человек.

По их мнению, новогодний салют в таких трагических обстоятельствах крайне неуместен и с моральной, и с практической точки зрения.

Авторы петиции утверждают, что в прошлом году подобный фейерверк обошелся властям в 5,8 млн австралийских долларов (4 млн долларов США), и эти деньги разумнее потратить на борьбу с пожарами.

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Кроме того, считают противники шоу, многие люди и так едва справляются с высокой задымленностью воздуха, и выбросы от салютов усугубят их физическое и психологическое состояние.

За отмену фейерверка выступает и вице-премьер штата Джон Бариларо.

Ежегодно на световое представление у главного сиднейского моста Харбор-бридж собираются сотни тысяч человек, что приносит туристическим объектам Сиднея миллионные доходы.

"Сидней одним из первых в мире встречает Новый год, и если устроить празднование безопасно, то мы должны это сделать, как делали все предыдущие годы", - считает премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Другие масштабные фейерверки на территории Австралии отменены или отложены.

Зеленый континент в огне

Лесные пожары в Австралии - явление практически ежегодное, но на этот раз ситуация серьезно усугубляется рекордно высокой температурой и сильным ветром.

По словам метеорологов, причиной природных катаклизмов на континенте стал феномен, известный как диполь Индийского океана, возникающий вследствие разницы температур поверхности воды в его восточной и западной частях.

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Лишь за последние сутки в результате так называемых сухих молний, не сопровождаемых дождем, было зафиксировано около 70 новых возгораний.

Самая сложная ситуация сложилась в районах, откуда эвакуировать людей уже невозможно, так как горят транспортные магистрали, но и в домах спрятаться нельзя - огонь подобрался слишком близко.

С решением этой задачи в понедельник столкнулись власти штата Виктория.