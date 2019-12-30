Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Обвиняемая девушка перед входом в здание суда закрыла лицо платком

Кипрский суд признал виновной жительницу Британии в даче ложных показаний против 12 израильских подростков, которых она ранее обвинила в групповом изнасиловании.

19-летняя британка, имя которой не раскрывается, в июле обратилась в кипрскую полицию с заявлением об изнасиловании. По ее утверждению, 12 молодых израильских туристов изнасиловали ее в гостинице на курорте Айя-Напа.

Позже девушка отозвала свое заявление и сама из предполагаемой жертвы преступления стала обвиняемой.

Британка заявила, что отозвать первоначальное заявление ее заставили в полицейском участке на Кипре. Однако полицейские отрицают, что оказывали на заявительницу какое-либо давление.

Суд города Паралимни признал британку виновной в причинении вреда обществу. Вынесение окончательного приговора назначено на 7 января.

Девушке грозит до года тюрьмы и штраф в размере 1,5 тысяч фунтов стерлингов (около 2 тысяч долларов). Адвокаты надеются, что приговор будет условным.

Разочарованы решением суда

Организация "Правосудие за границей", которая помогает британке в судебном разбирательстве, утверждает, что их клиентка действительно была изнасилована, и что они разочарованы решением суда.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британка приходила на заседания суда в сопровождении матери

"Судья твердо заявил, что это не слушание об изнасиловании и что он не будет разбираться, была она изнасилована или нет", - написал в заявлении, размещенном на сайте организации "Правосудие за границей" ее руководитель Майкл Поларк.

В интервью Би-би-си Поларк заявил, что у защиты есть основания для апелляции.

Прежде всего, по мнению защиты, девушке не объяснили ее права и она отзывала свое заявление об изнасиловании в отсутствие адвоката. Таким образом, говорит юрист, процедура была проведена с нарушением Европейского закона по правам человека.

Также Поларк раскритиковал поведение судьи города Паралимни, который отказался заслушать какие-либо показания о возможном факте изнасилования.

По словам стороны обвинения, девушка добровольно написала и подписала заявление, в котором она отзывала свои обвинения против молодых людей, сделанные за 10 дней до этого.

Сама подсудимая заявила в ходе слушаний, что ей было отказано в предоставлении адвоката и она подписала заявление, поскольку ей пригрозили арестом.

Было изнасилование или нет?

Суд над 19-летней британкой идет с начала октября, но решение было вынесено только сейчас.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время заседания девушка закрывала лицо кофтой

Зачитывая вердикт, судья Папатеназио в том числе заявил: "Подсудимая предоставила полиции ложные обвинения в изнасиловании, отдавая себе отчет в том, что это неправда. Во время дачи показаний подсудимая не произвела хорошего впечатления, она говорила неправду и пыталась ввести суд в заблуждение".

Судья добавил, что фактов "насилия и изнасилования" обнаружено не было и что полиция провела тщательное расследование и произвела необходимые аресты.

Судья отметил, что его решение подкреплено видеозаписями, которые показывают, что сексуальный акт происходил по взаимному согласию.

По словам судьи, девушка первоначально выдвинула ложные обвинения против группы подростков только потому, что ей стало стыдно после того, как она узнала, что кто-то из молодых людей снимал на мобильные телефоны, как она занимается сексом.

"Она потом извинилась и сказала, что допустила ошибку, выдвинув ложные обвинения", - сказал кипрский судья.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Израильские подростки были освобождены без предъявления обвинений

Адвокаты девушки возражают, что на некоторых видеозаписях, сделанных подростками, видно, что она занималась сексом по взаимному согласию только с одним из молодых людей, после чего в комнату начали заходить его друзья, которых она просила немедленно выйти.

На сайте организации "Правосудие за границей" представлены показания девушки в суде, согласно которым она была в романтических отношениях с одним из молодых людей, но со временем он становился все более ревнивым и назойливым.

Защита также приводит в качестве доказательств предподлагаемого изнасилования расшифровку видео, сделанного на мобильные телефоны. Описание происходящего, размещенное на сайте организации, свидетельствует о том, что девушке было физически некомфортно во время сексуального акта, и она пыталась прекратить происходящее.

В июле на основании первоначальных показаний девушки были арестованы 12 израильских подростков, однако позже они были освобождены без предъявления обвинений и смогли вернуться на родину .

Девушка из Британии провела более месяца в тюрьме на Кипре, в конце августа ее выпустили под залог с условием, что она не покинет остров.

Протесты перед зданием суда

На выходе из здания суда обвиняемую и ее мать ждали видеооператоры и фотографы.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Участницы движения в защиту прав женщин устроили перед судом акцию протеста

Рот девушки и ее матери закрывали белые повязки, на который были изображены заштопанные нитками губы.

Эти повязки им передали члены Организации против насилия по отношению к женщинам, которые устроили у суда акцию протеста.

Одна из участниц акции заявила: "Я думаю, что вердикт неверный, поскольку он основан на неверных предпосылках - судья во время процесса прямо заявил, что не хочет ничего слышать об изнасиловании".

"Показания девушки были отвергнуты", - возмущается другая участница протеста.

"Апплодирую решению суда"

Адвокаты израильских подростков, заявление против которых забрала подсудимая, приветствовали решение суда.

"Я аплодирую решению суда призщнать эту девушку виновной", - заявил адвокат Нир Яслович.

"Я надеюсь, что суд назначит суровое наказание девушке, которая по сей день отказывается взять ответственность за ужасный поступок, который она совершила в отношении молодых людей".

Согласно докладу Amnesty International, опубликованному в ноябре 2019 года, Кипр занимает первое место среди стран Евросоюза по обращениям в полицию с заявлениями об изнасиловании - 27% против 17% в других странах Европы.

Адвокаты девушки заявляют, что если их апелляция не будет принята, они обратятся в Европейский суд по правам человека.

Родные обвиняемой проводят новогодние праздники рядом с ней на Кипре.

Ранее ее мать в интервью Би-би-си сказала, что последние несколько месяцев были для них сущим кошмаром.

Мать рассказала, что ее дочка приехала на Кипр подработать во время летних каникул и осенью должна была начать занятия в университете, и что теперь девушка испытывает симптомы посттравматического расстройства, которые ухудшаются.

Мать также выступила с критикой поддержки со стороны властей и заявила, что права ее дочки во время судебного процесса были неоднократно нарушены.