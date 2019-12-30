Полиция Испании хочет закрыть дело о смерти пастора и его детей в бассейне. Семья против

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Габриэль Дайя и его дочка Камфорт утонули в бассейне во время рождественских каникул в Испании

Испанская полиция, расследующая обстоятельства смерти британского пастора и его двоих детей, которые утонули в бассейне на испанском курорте в регионе Коста-дель-Соль, заявила, что на основании собранных данных дело может быть закрыто.

Вдова погибшего, так же как и другие члены семьи, не верят в версию о трагической случайности, утверждая, что руководство отеля должно нести ответственность за их гибель.

52-летний пастор Габриэль Дайя, его девятилетняя дочь Камфорт и 16-летний сын Прейз-Эммануэль погибли в рождественский сочельник, 24 декабря, во время отдыха в отеле Club La Costa World в Малаге, куда они приехали за три дня до трагедии.

Согласно полицейскому отчету, опирающемуся на показания свидетелей, первой тонуть в центре бассейна стала девятилетняя Камфорт, позже из насоса бассейна была извлечена ее шапочка для плавания. На помощь девочке бросился 16-летний брат, однако и он не смог выбраться из бассейна. Последним на помощь детям поспешил 52-летний отец, но и он в итоге оказался под водой.

Представитель испанской полиции назвал инцидент трагической случайностью, произошедшей из-за того, что погибшие не умели хорошо плавать.

Вскрытие показало, что причиной смерти троих членов семьи стало утопление.

Полиция представила результаты своего расследования в магистрат, и вскоре его итоги будут обнародованы.

В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что бассейн был в исправном состоянии и соответствовал допустимым нормам безопасности. Следователи исключили вину гостиничного комплекса в этом трагическом происшествии.

Как пишет испанская газета El Pais со ссылкой на источники, близкие к расследованию, наблюдавшая за трагедией 14-летняя дочка пастора рассказала полицейским, что ни ее отец, ни погибшие сестра и брат не умели плавать.

Однако вдова пастора и мать погибших детей Олубунми Дайя требует проведения независимого расследования. Она настаивает, что и ее муж, и все дети умели плавать и утонули из-за неполадок в работе бассейна.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Гостиничный комплекс Club la Costa World насчитывает несколько бассейнов разной глубины

Адвокат вдовы Хавьер Торо сомневается, что расследование было проведено тщательно и добросовестно. Он находит довольно необычным то, что дело собираются закрыть спустя всего неделю.

В интервью Би-би-си он заявил, что многие вопросы остаются без ответа, в том числе - почему около бассейна не дежурили спасатели, что могло бы предотвратить трагедию. Он также утверждает, что некоторые свидетели, на глазах которых разворачивалась эта трагическая сцена, не были опрошены полицией.

По словам адвоката, первыми на место происшествия прибыли три уборщика, которые не умели плавать, и семье пришлось ждать несколько минут, прежде чем подоспела помощь.

"Крайне необычно, когда три человека разом гибнут в центре бассейна, тем более, когда один из них - высокий и грузный мужчина", - заявил адвокат.

Торо также сообщил, что семья хочет нанять специалистов, которые бы провели независимую оценку работы бассейна и его механизмов.

"Семья не удовлетворена заключением о несчастном случае, и мы не исключаем возможности проведения независимого расследования, чтобы выяснить, что произошло на самом деле", - заявил адвокат.