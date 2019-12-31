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Российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" снова накануне нового года все-таки подписали пакет документов, которые позволяют продолжить транзит газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года. Переговоры о транзите и поставках газа продолжались несколько недель, эта задержка могла привести к новому газовому кризису.

"После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон", - заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, контракт подписан на пять лет, и Киев рассчитывает получить за этот период доход в размере 7 млрд долларов.

Ранее Россия и Украина подписали мировое соглашение, в рамках которого с "Газпрома" должны снять антимонопольные санкции на $7,4 млрд.

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Сбежал от "преследования"

Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Токио, в ночь на вторник прибыл в Ливан. Как он туда попал, неизвестно.

Телеканал CNBC опубликовал заявление Гона, в котором он подчеркнул, что покинул Японию, спасаясь от политического преследования. Он обвинил японскую судебную систему в том, что она не соблюдает основные права человека, и он не собирается "находиться у нее в плену".

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителей ливанских властей, Гон мог въехать в Ливан под чужим именем. У Гона есть гражданство Франции, Бразилии и Ливана.

В январе 2019 года Гона обвинили в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением. Весной защита внесла залог в размере 9 млн долларов, и Гона поместили под домашний арест.

В интервью японскому изданию Nikkei после ареста Карлос Гон заявил, что стал жертвой "предательства и интриг" топ-менеджмента компании.

Условия нахождения под домашним арестом предполагали, что любая поездка за пределы Японии могла произойти только с разрешения японских властей.

Видео из лагеря для уйгуров

Американская газета New York Times опубликовала эксклюзивное видео, предположительно снятое в одном из трудовых лагерей в китайской провинции Синьцзян, где трудятся уйгуры и этнические казахи. Как сообщает издание, видео было снято на скрытую камеру.

В распоряжение издания также попали правительственные документы, регулирующие работу лагерей. Из них следует, что представители мусульманских меньшинств принудительно рекрутируются для низкооплачиваемого труда и содержатся в лагерях в сотнях километров от дома.

Россию хотели позвать в НАТО?

В 1995 году в правительстве Британии обсуждалась идея пригласить Россию в НАТО в статусе "ассоциированного члена", пишет британская Times, изучившая опубликованные во вторник документы из Национальных архивов Великобритании.

Предложение исходило от занимавшего пост министра обороны Малкольма Рифкинда. На встрече с премьер-министром Джоном Мейджором и прочими членами кабинета Рифкинд объяснял инициативу необходимостью сделать Россию полноценным членом "западной семьи".

Газета также рассказывает, что британские дипломаты информировали правительство о проблемах президента России Бориса Ельцина с алкоголем и о его состоянии здоровья. В британском МИД даже составили план действий на случай смерти Ельцина и черновую речь с соболезнованиями от премьер-министра.

Через десять лет после ухода в отставку Мейджор посетил похороны первого российского президента России.

Рапино - футболистка года

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Ежегодное звание футболиста года, присваиваемое британской газетой Guardian, досталось Меган Рапино, полузащитнице женской сборной США по футболу. В составе американской сборной Рапино дважды становилась чемпионкой мира и выиграла золото на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

Помимо победы в конкурсе на лучшую футболистку году по версии ФИФА, Рапино успела заочно поспорить с президентом США Дональдом Трампом и стать лицом борьбы за равные зарплаты: женская сборная США, хотя и является одной из сильнейших в мире, получает меньше, чем выступающая гораздо хуже мужская команда.

15 лет за убийство журналиста в Словакии

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Во вторник в Братиславе был вынесен первый приговор в деле об убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Куснировой, сообщает издание Aktuality.

Обвиняемый Золтан Андруско признал вину и сотрудничал со следствием, но все равно получил 15 лет тюрьмы.

Пара была застрелена в их доме в феврале 2018 года. Куцяк работал над расследованием о том, как итальянская мафия присваивает субсидии от Евросоюза.

После убийства в Братиславе начались массовые протесты, которые привели к отставке правительства.

Расследование Куцяка было опубликовано после его смерти - в нем раскрывается деятельность итальянского мафиозного синдиката в Словакии.

Помпео встретится с Зеленским

В госдепартаменте США рассказали о предстоящем визите госсекретаря Майка Помпео на Украину. 3 января он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Загороднюком.

Помпео выразит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в заявлении Госдепа. Глава американского дипведомства также посетит Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Блумберг обещает оупенспейс в Белом доме

Миллиардер Майкл Блумберг, который борется за выдвижение в президенты США от Демократической партии, объявил, что в случае своей победы превратит Восточную комнату Белого дома в офисное пространство открытого типа.

Бывший советник Обамы уже заявил, что этот план невозможно будет воплотить в жизнь, а корреспондент Washington Post напомнил, что в Восточной комнате вручаются государственные награды.

Шансы Блумберга на статус кандидата от Демпартии призрачны - по всем опросам, он с большим отрывом уступает фаворитам этой гонки.

Шэрон Стоун ищет пару

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Актриса Шэрон Стоун пожаловалась, что ее аккаунт на сайте знакомств Bumble заблокировали.

По ее словам, модераторы сайта получили несколько жалоб на то, что этот аккаунт фейковый и актрисе не принадлежит.

Когда в Bumble поняли, что аккаунт не фейковый, его тут же разблокировали и заверили актрису, что безмерно рады ее присутствию на сайте.

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Дайджест подготовили Григор Атанесян и Олег Михайлов