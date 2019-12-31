Нападение в Тейт Модерн: вандал повредил картину Пикассо стоимостью 20 млн фунтов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Картину временно сняли с экспозиции, однако музей работает в обычном режиме

Вандалу, повредившему выставленную в лондонской галерее современного искусства Тейт Модерн картину, предъявлены обвинения в порче имущества. Состояние полотна Пикассо оценивают эксперты. Злоумышленник говорит, что не признает вины.

Двадцатилетнему лондонцу Шакилу Мэсси предъявлено обвинение в порче имущества. Он останется под стражей до 30 января - суд отказал ему в освобождении под залог. Во время предъявления обвинений он заявил, что виновным себя не считает.

О состоянии работы Пикассо сообщается очень мало. Из заявления галереи следует, что картина была разорвана.

Работу Пикассо 1944 года "Бюст женщины" эксперты оценивают в 20 млн фунтов (1,6 млрд рублей). Инцидент в галерее произошел в субботу. О том, каким образом двадцатилетнему лондонцу удалось повредить картину, в галерее не сообщили.

"С произведением работает наша команда реставраторов, она оценивает ущерб. Галерея Тейт Модерн по-прежнему открыта", - заявили в администрации музея.

"Бюст женщины" был закончен Пикассо 5 мая 1944 года в Париже, в последние дни нацистской оккупации. Моделью послужила фотограф, художница и любовница Пикассо Дора Маар.