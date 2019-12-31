От тайги до британских морей. 2020-й пошел по миру

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Новый 2020 год прошел около половины своего пути по планете. Первыми его начали встречать страны Азии, к девяти часам по Гринвичу он добрался до Москвы, Анкары и Багдада.

Как встречали и встречают Новый год в разных странах мира - в нашей фотогалерее.

Москва - салюты и концерты

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В Москве новогодняя ночь выдалась бесснежной - снег в центр города завезли за два дня до праздника, а в новогоднюю ночь при двух градусах тепла моросил дождь.

Большинство московских парков в новогоднюю ночь устраивают концерты, а на Красной площади при большом скоплении людей идет театрализованное шоу.

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В Кемерово прошел торжественный парад Дедов Морозов. В нем, как сообщается, приняли участие 1300 человек.

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В Новосибирске на площади перед главной новогодней елкой устроили праздничный каток.

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Австралия: несмотря на пожары

Из-за сильнейших лесных пожаров в Австралии празднование в столице хотели отменить: во вторник огонь охватил главную улицу города Корбарго в Новом Южном Уэльсе. Люди бегут из городов к побережью, а количество погибших животных исчисляется сотнями тысяч.

Критики говорили, что праздник в такое время неуместен, а деньги лучше пожертвовать на нужды погорельцев или пожарным. Однако мэр города Кловер Мур заявила, что празднование даст людям надежду.

Праздник состоялся. Небо над гаванью Сиднея с ее знаменитым оперным театром осветили сотни фейерверков.

Media playback is unsupported on your device Фейерверки 2020

Гонконг: на фоне протестов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонники оппозиции собрались в нескольких районах города, чтобы смотреть на лайт-шоу над заливом Коулун

2020 год пришел в Гонконг в четыре часа вечера по Гринвичу (семь вечера по Москве).

В городе, где уже полгода идут массовые протесты и столкновения, впервые за десять лет решили отменить праздничный фейерверк. Власти города сочли, что в нынешних условиях это будет небезопасно.

Вместо этого над заливом Коулун устроили световое шоу. Жители города, в том числе сотни тысяч участвовавших в протестных акциях на протяжении последних шести месяцев, собрались с флагами и плакатами в защиту демократии.

В некоторых районах были задержания, сообщает сайт Hong Kong Free Press. Уже через несколько минут после наступления 2020 года полиция применила слезоточивый газ. На первое января назначена крупная акция протеста. Протестующие по-прежнему требуют освобождения задержанных, изменения законов о выборах и перемены юридической классификации протестов как массовых беспорядков.

Сектор Газа: огнедышащий Санта

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В Газе на одном из пляжей 31 декабря проводили последний закат ушедшего 2019 года.

Фейерверка или лайт-шоу не было, но группа местных "глотателей огня" облачилась в наряды Санта-Клаусов и устроила для собравшихся файр-шоу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Газа: волны разбиваются о неоновый знак с анонсом вечеринки

Дубай: лайт-шоу на Бурдж-Халифа

Самое высокое здание в Объединенных Арабских Эмиратах (и в мире) уже традиционно стало местом новогодних торжеств.

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В прошлом году из сторон 828-метрового здания вырывался красный огонь фейерверков. В нынешнем году все прошло по тому же сценарию - впечатляющий салют, танцы "музыкальных фонтанов" и другие развлечения.

Индия: новый год у ворот

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В Мумбае фейерверк состоялся на фоне огромных "Ворот Индии". Грандиозные ворота строили 13 лет: после обретения Индией независимости через них континент покидали последние британские солдаты.

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31 декабря выпало на вторник, из-за чего многие последователи индуизма не смогли принять полноценное участие в праздновании: в индуизме вторник считается связанным со слоноголовым богом мудрости и благополучия Ганешей, сказал один из организаторов новогодних вечеринок в беседе с газетой Times of India.

Из-за этого многие решили встретить Новый год первого января.

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