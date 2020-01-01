Пожары в Австралии: как зоопарк Mogo спас от огня своих животных
Несмотря на бушующие в Австралии лесные пожары, небольшой зоопарк сумел спасти всех своих животных благодаря усилиям его сотрудников.
В частном зоопарке Mogo, где звери обитают на свободном выгуле, живет большое число приматов, а также зебры, носороги и жирафы - всего 200 животных.
Когда стало ясно, что огонь подступает слишком близко, сотрудники сумели всех их спасти.
Некоторых укрыли на территории самого зоопарка, а обезьян, панд и даже тигра временно взял к себе домой один из сотрудников.
В минувший вторник власти юго-восточного штата Новый Южный Уэльс, где расположен зоопарк, отдали распоряжение об эвакуации людей, однако служители парка решили оставаться с животными.
Директор зоопарка Чад Стейплс сказал, что ситуация сложилась совершенно апокалиптическая: "Кажется, что подступает конец света".
По его словам, зоопарк уцелел только потому, что изначально у них был план действий: перво-наперво служители удалили всё легко воспламеняющееся, а затем стали заниматься собственно животными.
Самые крупные - львы, тигры и орангутанги - были переведены в надежные закрытые вольеры, чтобы их там ничто не беспокоило, но вот более мелких зверей девать было некуда.
Тогда Стейплс решил взять их к себе домой.
"Сейчас у меня дома находятся совершенно разнообразные животные в разных комнатах, они там в полной безопасности и под защитой. Ни одно животное не погибло", - сказал директор в интервью каналу ABC.
Сотрудница парка Сара Энг сказала в интервью радиопрограмме Би-би-си 5 Live, что некоторые маленькие обезьянки взяты в дом, как и тигр, которого поместили в отдельное помещение.
Жирафы и зебры остались в своих вольерах, поскольку они самостоятельно могут убежать от очагов возгорания.
По словам директора, они сильнее всего пострадали от стресса, вызванного не столько самим огнем, сколько суетой сотрудников и пожарными машинами.
Как сказал Стейплс, сотрудники зоопарка заранее заготовили сотни тысяч литров воды, а затем самолично тушили очаги возгорания.
Им пришлось работать чуть ли не круглые сутки, чтобы спасти животных, и только благодаря героическим усилиям сотрудников зоопарк удалось спасти.
Это особенно примечательно, учитывая, что лесные пожары в Австралии не утихают с сентября, и в огне погибли около 480 млн животных.
Особо серьезный ущерб нанес огонь той части Австралии, где находится этот зоопарк. Сильно пострадал находящийся неподалеку небольшой городок Мого, где сгорели десятки домов.
По данным местной полиции, с минувшего понедельника от огня в этом штате погибли по меньшей мере семь человек. Более 200 домов уничтожены огнем, и многие семьи остались без крова.