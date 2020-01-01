Пожары в Австралии: как зоопарк Mogo спас от огня своих животных

Правообладатель иллюстрации Twitter/mogowildlife Image caption Горит один из вольеров зоопарка Mogo

Несмотря на бушующие в Австралии лесные пожары, небольшой зоопарк сумел спасти всех своих животных благодаря усилиям его сотрудников.

В частном зоопарке Mogo, где звери обитают на свободном выгуле, живет большое число приматов, а также зебры, носороги и жирафы - всего 200 животных.

Когда стало ясно, что огонь подступает слишком близко, сотрудники сумели всех их спасти.

Некоторых укрыли на территории самого зоопарка, а обезьян, панд и даже тигра временно взял к себе домой один из сотрудников.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Австралийцы пытаются спасать животных. Коала по имени Роуз проходит лечегие от ожогов в больнице Порт-Макквери

В минувший вторник власти юго-восточного штата Новый Южный Уэльс, где расположен зоопарк, отдали распоряжение об эвакуации людей, однако служители парка решили оставаться с животными.

Директор зоопарка Чад Стейплс сказал, что ситуация сложилась совершенно апокалиптическая: "Кажется, что подступает конец света".

По его словам, зоопарк уцелел только потому, что изначально у них был план действий: перво-наперво служители удалили всё легко воспламеняющееся, а затем стали заниматься собственно животными.

Самые крупные - львы, тигры и орангутанги - были переведены в надежные закрытые вольеры, чтобы их там ничто не беспокоило, но вот более мелких зверей девать было некуда.

Тогда Стейплс решил взять их к себе домой.

"Сейчас у меня дома находятся совершенно разнообразные животные в разных комнатах, они там в полной безопасности и под защитой. Ни одно животное не погибло", - сказал директор в интервью каналу ABC.

Сотрудница парка Сара Энг сказала в интервью радиопрограмме Би-би-си 5 Live, что некоторые маленькие обезьянки взяты в дом, как и тигр, которого поместили в отдельное помещение.

Правообладатель иллюстрации Google Maps Image caption Зоопарк Моgo оказался окружен дымом и огнем

Жирафы и зебры остались в своих вольерах, поскольку они самостоятельно могут убежать от очагов возгорания.

По словам директора, они сильнее всего пострадали от стресса, вызванного не столько самим огнем, сколько суетой сотрудников и пожарными машинами.

Как сказал Стейплс, сотрудники зоопарка заранее заготовили сотни тысяч литров воды, а затем самолично тушили очаги возгорания.

Им пришлось работать чуть ли не круглые сутки, чтобы спасти животных, и только благодаря героическим усилиям сотрудников зоопарк удалось спасти.

Это особенно примечательно, учитывая, что лесные пожары в Австралии не утихают с сентября, и в огне погибли около 480 млн животных.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Коала Лиса также проходит лечение в больнице Порт-Макквери

Особо серьезный ущерб нанес огонь той части Австралии, где находится этот зоопарк. Сильно пострадал находящийся неподалеку небольшой городок Мого, где сгорели десятки домов.

По данным местной полиции, с минувшего понедельника от огня в этом штате погибли по меньшей мере семь человек. Более 200 домов уничтожены огнем, и многие семьи остались без крова.