Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нетаньяху отвергает обвинения в свой адрес. Ему потребуется поддержка более половины депутатов, чтобы получить иммунитет

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросил парламент страны предоставить ему иммунитет от уголовного преследования по делу о коррупции.

Этот шаг, скорее всего, задержит судебные слушания по этому делу, и они будут перенесены на время после выборов, которые должны состояться в марте.

В ноябре премьер-министру генеральным прокурором были предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием по трем разным случаям.

Нетаньяху отвергает обвинения в свой адрес. Ему потребуется поддержка более половины депутатов кнессета, чтобы получить иммунитет от судебного преследования.

Почему он попросил об иммунитете?

Нетаньяху обвинен в том, что принимал подарки от богатых бизнесменов и оказывал определенные услуги в обмен на более благожелательное освещение в прессе.

Он обратился за иммунитетом в телеобращении за четыре часа до того, как такая возможность истекала.

Нетаньяху заявил, что эта процедура будет соответствовать закону, а его цель - продолжать служить избирателям и будущему Израиля.

В марте его ждут третьи за год всеобщие выборы.

Пока рассматривается заявление с просьбой об иммунитете, суд начаться не может. Кнессет, который был распущен перед выборами, вряд ли сможет принять какое-либо решение до всеобщего голосования.

Согласно израильским законам, члены парламента не получают автоматического иммунитета от судебного преследования, но могут при необходимости попросить о нем.

Действующий премьер-министр обязан уйти в отставку только после вынесения судебного приговора.

После предыдущих выборов, прошедших в апреле и сентябре, партия Нетаньяху "Ликуд" и центристская "Йеш Атид" не смогли сформировать кабинет министров.

Обвинения, выдвинутые против Нетаньяху, серьезно мешали переговорам. Сам он всегда заявлял, что обвинения носят политический характер.

Какова реакция в Израиле?

Израильские политические лидеры недовольны этим шагом Нетаньяху.

Соперник Нетаньяху на выборах Бенни Ганц пообещал, что его партия "Йеш Атид" сделает все, чтобы премьер не получил иммунитета.

"Не могу себе представить, что наступит день, когда премьер-министр сможет уйти от закона и суда", - заявил он.

Лидер правой партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман также заявил, что его партия проголосует против иммунитета.