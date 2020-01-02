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Нетаньяху хочет неприкосновенности

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху надеется получить иммунитет от уголовного преследования по делу о коррупции. Его обвиняют в получении подарков от бизнесменов и оказании определенных услуг в обмен на более благожелательное освещение в прессе. Нетаньяху все обвинения отвергает.

Чтобы получить иммунитет от судебного преследования, ему потребуется поддержка более половины депутатов кнессета.

Это, скорее всего, задержит судебные слушания по делу, и они будут перенесены на время после выборов, которые должны состояться в марте.

Три члена экипажа British Airways погибли перед Новым годом

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31 декабря неподалеку от лондонского аэропорта Хитроу погибли три сотрудника авиакомпании British Airways. Их легковой автомобиль столкнулся с грузовиком примерно за 20 минут до наступления нового года.

Два стюарда 25 и 23 лет и одна 20-летняя стюардесса скончались на месте происшествия. Четвертая пассажирка получила серьезные травмы, но осталась в живых.

Скончался Дэвид Стерн

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В возрасте 77 лет скончался бывший комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн. Он возглавлял НБА 30 лет, сложив свои полномочия в феврале 2014 года.

Считается, что именно благодаря Стерну НБА превратилась в одну из популярнейших спортивных лиг в США и во всем мире. Во время его работы во много раз возросла стоимость клубов, входящих в ассоциацию, а также многократно увеличились зарплаты игроков.

Полмиллиона человек на параде в Лондоне

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В Лондоне состоялся ежегодный парад в честь наступления Нового года, посмотреть который пришли около полумиллиона человек.

В параде, который стартовал в Грин-парке и завершился у здания парламента, приняли участие примерно 10 тыс. человек. Фотогалерею этого мероприятия можно увидеть по ссылке (на англ. языке).

Папа римский извинился за удар

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Папа римский Франциск извинился за то, что хлопнул по руке схватившую его паломницу.

Накануне празднования Нового года понтифик приветствовал людей, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане.

Одна из находившихся там женщин схватила его за руку и потянула к себе, чтобы обратиться к нему. Папа ударил ее по руке и таким образом освободился.

В своей проповеди понтифик сказал, что потерял терпение, и затем осудил насилие в отношении женщин.

"Мы теряем терпение множество раз. Со мной такое тоже случается. Я приношу извинения за дурной пример, поданный вчера", - сказал папа Франциск.

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Покидает свой пост временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, ставший одним из ключевых свидетелей в деле об импичменте президента Дональда Трампа.

Его обязанности будет временно исполнять нынешний заместитель Тейлора Кристина Квайн.

Досадить США с помощью Кубы

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Россия стремится укрепить связи с Кубой на фоне усиливающихся санкций США в отношении этого островного государства, пишет Financial Times.

Нынешние теплые отношений между Москвой и Гаваной не идут ни в какое сравнение с советским периодом, когда Кремль осыпал Кубу деньгами, чтобы помочь ее экономике, и разместил там ракетно-ядерное оружие, что привело к серьезному политическому кризису с США.

Сейчас жесты России более ограничены по своим масштабам. Но с их помощью президент Владимир Путин хочет досадить американцам с минимальными для себя последствиями.

"Россия считает Кубу удобным местом для демонстрации политической мускулатуры с совсем небольшими затратами. Она находится всего в 145 км от США и навевает воспоминания о холодной войне, - цитирует издание эксперта по Кубе Берта Хоффмана. - Если сравнить это с другими затеями - например, участием в войне в Сирии, риски и расходы низкие, а эффект от общественного резонанса - большой".

Избирательная пропасть Корбина

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Трудно понять, смеяться или плакать над словами лидера лейбористов Джереми Корбина, который сказал, что в 2019 году его партия сумела стать силой, противодействующей премьеру Борису Джонсону, пишет обозреватель Guardian Мартин Кеттл.

Лейбористам, несомненно, придется приложить немало усилий, если они хотят выбраться из избирательной пропасти, в которую Корбин затащил партию в декабре [на парламентских выборах]. Разговор о противодействии Джонсону - это лишь трата времени. Основная истина заключается в том, что лейбористы должны стать альтернативой, которая привлечет голоса избирателей.

На выборах в 2019 году этого не произошло. Партии требуется стратегия действий после прихода к власти, отмечает Кеттл.

Лейбористам, чтобы сделать правильные выводы, необходимо принять на вооружение несколько правил, которых в настоящее время им не хватает. К ним относятся: признание серьезности ситуации, обязательство давать ответы на сложные вопросы, беспристрастное рассмотрение фактов, непредвзятый подход, готовность признавать ошибки и готовность прислушиваться к другим, включая оппонентов лейбористов и избирателей, которых становится все больше в стане оппонентов.

Пока на это ничто не указывает, считает автор.

Метаболизм для динозавров

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Динозавры постепенно уменьшались в размерах, тем самым подготовив почву для эволюции птиц как теплокровных существ, утверждают ученые.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Чилийского университета, пишет издание i, за миллионы лет, пока динозавры уменьшались в размерах, они развили в себе более высокий уровень метаболизма.

Этот эволюционный процесс позволил животным быстрее сжигать энергию из пищи и регулировать температуру своего тела.

Ученые говорят, что результаты исследования смогут также объяснить, как млекопитающие стали теплокровными, благодаря чему у них появилась способность вырабатывать тепло метаболическими средствами.

Дело Профьюмо в новом сериале

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Шел 1961 год. 19-летняя модель Кристин Килер спала с двумя мужчинами - 46-летним Джоном Профьюмо, занимавшим пост министра обороны, и 31-летним шпионом Евгением Ивановым, работавшим помощником военно-морского атташе посольства СССР в Великобритании.

Когда об этом стало известно, разразился скандал, приведший в конечном счете к отставке британского кабинета министров. Кто-то считал Кристин Килер злодейкой, кто-то - жертвой обстоятельств, но до сей поры никто не пытался взглянуть на те события глазами самой девушки.

Впервые ее собственная трактовка событий была воплощена в сериале "Суд над Кристин Килер", созданном Би-би-си.

Лондон вступает в двадцатые

Около 12 тысяч фейерверков было запущено в столице Британии по случаю Нового года. В ознаменование начала "эпохи 20-х" праздничный салют над Темзой в этом году был особенно зрелищным.

Media playback is unsupported on your device Как Лондон отпраздновал приход Нового года

Дайджест готовил Геннадий Алашеев