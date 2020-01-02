Над Новой Зеландией желтое небо. Во всем виноваты пожары в Австралии. Фотографии

Правообладатель иллюстрации Alpine Guides Image caption Вид на гору Кука сейчас (слева) и в обычный ясный день (справа)

Дым от сильных лесных пожаров в Австралии добрался до территории Новой Зеландии, преодолев расстояние почти в 2000 километров. В стране смог и ощущается запах гари.

Первыми эхо австралийских пожаров ощутили жители Южного острова 31 декабря. Воздух над островом окрасился в мутно-желтый цвет, вершины гор окутал густой смог.

Media playback is unsupported on your device Жители Австралии о лесных пожарах: "Люди взвинчены до предела"

Жители Северного острова также начали ощущать последствия пожаров в соседней стране.

По последним данным, жертвами лесных пожаров в Австралии стали 18 человек в нескольких штатах. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Метеорологи предупреждают, что погода может ухудшиться в ближайшие выходные.

"Я никогда не видел ничего похожего на туман, который установился два дня назад", - сказал Би-би-си сотрудник туркомпании Alpine Guides Артур Макбрайд.

Туристы, отправляющиеся посмотреть на знаменитые ледники и горные вершины Новой Зеландии, в последние дни видят лишь густой желтый смог вместо белого снега и чистого голубого неба.

"В среду днем обстановка была особенно плохая, в воздухе до сих пор ощущается запах гари", - сетует Макбрайд.

"Туман держится уже 36 часов, это дымка от пожаров. Однако мы начали замечать изменения цвета ледников несколько недель назад, еще до появления этой дымки", - говорит Дэн Бёрт из компании Mount Cook Skiplanes and Helicopters.

Правообладатель иллюстрации Mount Cook Skiplanes and Helicopters Image caption Нетронутая поверхность ледников покрылась коричневым пеплом

Компания Бёрта организует туры и полеты над несколькими ледниками, в том числе над знаменитым ледником Тасмана. Однако в последние дни несколько таких полетов пришлось отменить.

"Летать там все еще безопасно, но впечатления уже не будут такими потрясающими", - объясняет он.

На фотографии ледника Франца-Иосифа, сделанной туристкой из Австралии, видно, как пепел от пожаров окрасил снег в коричневый цвет.

Правообладатель иллюстрации Rey Image caption На снимке австралийской туристки видно, что снег окрасился в коричневый цвет

Туристка по имени Рэй накануне Нового года опубликовала в соцсетях снимки, отметив, что за день до этого снег был абсолютно белым.

На фотографии со спутника видно, как дым двигался вдоль Тасманова моря от берегов Австралии до Новой Зеландии.

Дымка окутала в том числе горные вершины вокруг туристического города Квинстаун.

Жители города Данидин на Южном острове несколько дней назад увидели потемневшее небо. Как пишут местные СМИ, днем город погрузился в желтоватые сумерки.

На снимках из поселения Акароа возле городе Крайстчерч также хорошо виден туман, окутавший холмы.

В четверг дымка и запах гари достигли и Северного острова.

"В Окленде в воздухе нет запаха, но рассвет и утренний свет выглядели странно. От моря шло какое-то странное золотистое сияние, в небе были тучи, а выглянувшее из-за них солнце было оранжевым", - рассказала Би-би-си жительница Окленда Эна Хатчинсон.

По ее словам, 10 лет назад из-за пожаров в Австралии тоже был туман, но сейчас все гораздо хуже.

"Конечно, ничего подобного раньше здесь не происходило - Южный остров буквально накрыло (туманом), и сейчас он движется на север", - говорит она.