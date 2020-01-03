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Убит иранский генерал

В Ираке по приказу президента США Дональда Трампа был убит командир спецподразделения "Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции, генерал Касем Сулеймани.

Касем Сулеймани был весьма значимой фигурой в иранском истеблишменте. Подразделение "Кудс", которое он возглавлял, подчиняется непосредственно верховному лидеру Ирана, аятолле Хаменеи.

В иранском руководстве убийство военачальника назвали актом международного терроризма и безрассудной эскалацией со стороны Вашингтона, добавив, что США понесут ответственность за все последствия своего преступного авантюризма.

В пятницу в Тегеране пройдет экстренное совещание Высшего совета национальной безопасности Ирана, на котором будет рассмотрено убийство Сулеймани и возможный ответ на него.

Лори Бристоу покидает Россию

Со своего поста уходит посол Британии в России сэр Лори Бристоу, занимавший эту должность с января 2016 года. Его заменит Дебора Броннерт. Наше интервью с Бристоу, взятое во время Чемпионата мира по футболу 2018 года, можно прочитать по этой ссылке.

Пожары в Австралии: на помощь пришел военный флот

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Австралийские ВМС начали операцию по эвакуации сотен людей из города Маллакута в штате Виктория из-за лесных пожаров. Корабль "Шулз", как ожидается, возьмет на борт более тысячи человек.

Более 4 тыс. местных жителей и туристов с понедельника находятся на пляже, потому что это было единственное безопасное место для эвакуации - огонь перерезал дороги и окружил город. Тысячи человек покидают соседний штат - Новый Южный Уэльс, где до конца недели введено чрезвычайное положение.

С сентября в лесных пожарах в двух штатах погибли 19 человек, сгорели более 1200 домовладений.

Погода бьет рекорды в Норвегии

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На западе Норвегии была отмечена необычно теплая для января погода. Самая высокая температура была зафиксирована в деревне Сунндалсора. Воздух там прогрелся до +19 градусов по Цельсию, что на 25 градусов выше средней температуры января.

По словам метеорологов, это самый теплый январь за все время наблюдений. "Это новый рекорд теплой погоды здесь… Люди сегодня выходят на улицы в майках, - рассказала Би-би-си глава городского округа Ивонн Уолд. - В это время они обычно катаются на лыжах".

Повышение температуры в этой местности связывают с эффектом фён - сильным, порывистым, теплым и сухим местным ветром, дующим с гор в долину. Обычно фён продолжается менее суток, но бывает, что теплый ветер дует несколько дней. Прежние зимние рекорды высоких температур для Норвегии были зафиксированы также в этой местности - 18,3С для декабря и 18,9С для февраля.

Парламент Турции одобрил отправку военных в Ливию: есть недовольные

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Решение парламента Турции об отправке своих военных в Ливию на помощь признанному ООН правительству раскритиковали несколько стран.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Эрдоганом предупредил его о возможных последствиях такого решения. "Президент Трамп отметил, что иностранное вмешательство осложнит ситуацию в Ливии", - заявил представитель Белого Дома Хоган Гидли.

Выразил свое неодобрение и Египет. "Египет категорически осуждает этот шаг, который нарушает резолюции ООН, - говорится в заявлении министерства иностранных дел страны. - Арабская республика Египет предупреждает о последствиях, которые последуют, если турецкие военные вторгнутся на территорию Ливии - такое вторжение негативно скажется на стабильности средиземноморского региона".

МИД России еще в декабре заявил, что отправка турецких военных в Ливию осложнит обстановку в регионе. Ожидается, что эта тема станет одной из центральных на встрече Эрдогана с Владимиром Путиным на следующей неделе.

Запрет на некоторые смеси вейпов в США

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В США ввели запрет на некоторые виды ароматизированных смесей для электронных сигарет. Это сделано в рамках борьбы с вейпингом среди несовершеннолетних.

Запрет распространяется на смеси с мятными и фруктовыми вкусами в электронных сигаретах с картриджами, например в продукции компании Juul. В продаже останутся ментоловые и табачные вкусы, а также фруктовые вкусы, которые продаются не в картриджах.

По словам американских регуляторов, в США вейпинг стал причиной смерти 55 человек, еще 2500 человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Закрытие Sputnik в Эстонии: Кремль винит Британию

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Поддерживаемое Кремлем новостное агентство Sputnik прекратило свою деятельность в Эстонии после того, как местные правоохранители пригрозили начать уголовное преследование в отношении журналистов, пишет Times.

Российские дипломаты считают, что за этим решением стоит Великобритания. Ранее представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что давление эстонских властей на Sputnik стало результатом антироссийских увещеваний со стороны Лондона.

В офисе Sputnik в Таллине работали 35 человек - преимущественно граждане Эстонии. Хотя сайт в стране не заблокирован, агентство заявило, что работать без ньюзрума будет сложно, отмечает газета.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что меры в отношении Sputnik были приняты в соответствии с санкциями ЕС в отношении генерального директора "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. По его словам, угроза уголовного преследования журналистам не является попыткой цензуры.

Глава Международной федерации журналистов Энтони Белланджер призвал Эстонию пересмотреть меры в отношении агентства. "Профессионалы в области СМИ должны иметь возможность свободно выполнять свои обязанности, не получая угроз от властей", - цитирует его издание. Организация "Репортеры без границ" ставит Эстонию на 11 место в мире по уровню свободы прессы.

Почему в мире все больше поддерживают популистов и националистов?

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Растущее в мире неравенство между богатыми и бедными стало одной из главных причин растущей поддержки политических лидеров, готовых поступаться демократическими принципами, пишет в Guardian Мишель Гельфанд из университета Мэриленда.

"Как и многих из нас, меня настораживает растущая волна правого популизма, национализма и поляризация общества, которые ощущаются по всему миру. Всего за несколько лет мы стали свидетелями прихода Трампа в Белый дом, решения Британии о брексите, роста популярности Маттео Сальвини в Италии, Виктора Орбана в Венгрии, партии свободы в Австрии и партии права и справедливости в Польше. В крупнейшей в мире демократической стране - Индии - вновь поднимают голову национализм и ксенофобия", - пишет автор.

Долгое время мне было интересно, чем объяснить популярность этих, казалось бы, маргинальных движений. Они казались исключением из правил в том, что касается движения к верховенству демократических норм. Но сейчас становится понятно, что именно демократия является драгоценным исключением из правил, и это очень хрупкая субстанция по одной простой причине: человек стремится к порядку и безопасности, когда кажется, что надвигается хаос, размышляет Гельфанд.

На женщину с кошкой упал горящий мужчина

На жительницу Санкт-Петербурга, которая шла по улице с котом в руках, упал горящий мужчина. Видео инцидента попало на камеру наблюдения.

Дочь пострадавшей рассказала "Фонтанке", что сотрясений или других травм у нее врачи не зафиксировали. Она получила большую гематому на ноге и вскоре сможет отправиться домой.

Издание сообщает, что личность упавшего мужчины не установлена - предположительно, он был бездомным. Он погиб от удара о землю.

На видеокадрах с места происшествия видно, что кот от испуга вырвался из рук хозяйки и убежал на другую сторону улицы. Его затем удалось отыскать, он пережил стресс, но в целом здоров.

Дерзкий побег Карлоса Гона

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Побег бывшего топ-менеджера альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона из Японии в Ливан может в будущем лечь в основу кинофильма из-за его дерзости. По одной из версий он спрятался в большой кофр для музыкальных инструментов, в котором его доставили в аэропорт.

После этого на частном самолете он вылетел в Ливан. WSJ сообщила, что побег продумывался несколько месяцев, и в его организации участвовали несколько человек в разных странах. Эти и другие подробности - в нашей статье.

Русская служба Би-би-си подсчитала, сколько потребуется минут или часов занятий спортом, чтобы растрясти все, что удалось съесть в новогоднюю ночь.

Media playback is unsupported on your device Как изгнать из себя "Оливье"

Дайджест готовил Геннадий Алашеев