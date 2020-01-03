Российская нефть не идет в Беларусь. Но там пока спокойны

Правообладатель иллюстрации Victor Drachev/TASS Image caption Минск требует компенсации за попавшую в мае в нефтепровод "Дружба" загрязненную нефть

Россия прекратила поставки нефти в Беларусь. Страны уже давно пытаются договориться о взаимовыгодных условиях поставки российской нефти, но между ними регулярно возникают разногласия.

Дефицита на автозаправках не ожидается, белорусские нефтеперерабатывающие заводы две-три недели смогут работать на старых запасах, снизив загрузку до "минимального технологически разрешенного уровня", заявляют официальные структуры в Минске в ответ на прекращение Россией поставок нефти в Беларусь.

О том, что поставки российской нефти на белорусские НПЗ прекращены 1 января, сообщили в пятницу российские информационные агентства.

Поиск контрактов и альтернативы

Официальное белорусское информагентство БЕЛТА со ссылкой на неназванного представителя концерна "Белнефтехим" сообщает о попытках белорусской стороны заключить контракты с российскими компаниями на январь.

Ведутся также поиски альтернативных поставщиков в соответствии с поручением президента Лукашенко, который 31 декабря провел совещание с руководством нефтехимического комплекса. В качестве альтернативы на совещании обсуждались возможности поставок нефти в Беларусь железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также задействование для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".

Белорусские НПЗ сейчас продолжают работу на накопленных в декабре запасах.

По данным ряда источников, запасы могут составлять до 0,5 млн тонн, и этого объема может хватить на 2-3 недели работы в особом режиме.

"Для недопущения остановки и заморозки производственных мощностей отечественных НПЗ мы вынуждены были снизить загрузку НПЗ до уровня технологического минимума", - заявили в "Белнефтехиме".

Транзит российских энергоносителей в Европу по территории Беларуси осуществляется в обычном режиме, в полном объеме и без перебоев.

Почему стороны не договорились

Соглашение о ежегодных поставках на белорусские НПЗ 24 млн тонн российской нефти заключено в апреле 2017 года; объемы поставок оговорены до 2024 года включительно.

Но в минувшем году между Россией и Беларусью возникли финансовые споры. Например, из-за попавшей в мае в нефтепровод "Дружба" загрязненной нефти - Минск требует компенсации, о размерах которой стороны не могут договориться.

Беларусь рассчитывала также на компенсацию за налоговый маневр, который Россия провела в своей нефтяной отрасли, тем самым повысив стоимость нефти для Беларуси. Но Москва заявляет, что подобное возможно только после унификации налогового законодательства двух стран в рамках "углубленной интеграции".

Минску не удалось договориться о приемлемых для себя тарифах на транзит российской нефти по белорусской территории (повышение тарифа могло содействовать желаемому размеру компенсации за "грязную" нефть); об отсутствии премии российским нефтяным компаниям за долгосрочные контракты.

В Москве не скрывают, что вопросы о поставках энергоносителей для Беларуси зависят от углубления интеграции по предложенной Кремлем схеме возврата к союзному договору 1999 года.

Документы об углублении интеграции стороны намеревались подписать к 8 декабря прошедшего года, дате 20-летия договора о Союзном государстве Беларуси и России. Но неоднократные переговоры глав государств и членов правительств в декабре не привели к согласованию всех намеченных к подписанию "дорожных карт" по углублению интеграции.

Вопросы налогового законодательства и цен на энергоносители остались несогласованными. Белорусская сторона настаивает, что союзная интеграция прежде всего предполагает равенство финансово-экономических условий для субъектов хозяйствования; российская заявляет, что поддержка союзника возможна только после подписания всего пакета по углублению интеграции.

По сообщениям прессы, 31 декабря президенты Путин и Лукашенко в течение часа обсуждали проблемы по телефону. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в последний день года посоветовал журналистам "апокалиптические сценарии" в отношении Беларуси пока не обсуждать.

Что будет дальше

Крупнейший белорусский оператор АЗС, государственное ПО "Белоруснефть", заверяет, что автолюбителям не грозит дефицит топлива на заправках.

Запасов топлива, как сообщил агентству "Интерфакс-Запад" заместитель генерального директора "Белоруснефти" по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции Сергей Каморников, хватит как минимум на 10 дней.

С 1 января Беларусь в целях обеспечения внутренних потребностей прекратила поставки нефтепродуктов со своих НПЗ за границу - бензина всех марок, керосина, дизтоплива и т.п. Такое постановление правительства, как информирует "Наша Нива", действует "до особого распоряжения". Между тем, продажа нефтепродуктов - один из основных источников валютных поступлений в страну.

На ближайшие два месяца - январь-февраль - решена проблема с газом: руководитель "Газпрома" Алексей Миллер и белорусский посол в России Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ; цена для Беларуси пока остается прошлогодней - 127 долларов за тысячу кубометров.

Комментаторы в Минске активно обсуждают разные сценарии развития событий, соглашаясь, однако, в одном: Кремль решительным действием отвечает на фразу Лукашенко "На хрена нам такой союз".

Напоминают, впрочем: две "нефтяные войны" (в 2006-2007 и 2016 годах) заканчивались "перемирием" между союзниками.