Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Джорди Касамиджана доволен решением трибунала в Нориче

Веганство является философским мировоззрением и потому находится под защитой закона - такое историческое решение вынес в пятницу трибунал по трудовым спорам английского города Норвич.

Этот иск в конце 2018 года подал веган Джорди Касамитджана, заявив, что был уволен из благотворительной организации по защите животных "Лига против жестоких видов спорта" из-за своих веганских убеждений.

Работая в этой организации, он сделал достоянием гласности то, что она инвестировала в компании, занимавшиеся тестированием продуктов на животных.

Его бывший работодатель заявлял, что Касамитджана был уволен за неподобающее поведение.

Однако в пятницу судья трибунала по трудовым спорам постановил, что веганство по этическим соображениям должно подпадать под Закон 2010 года о равенстве и недопущении дискриминации. Решение о том, был ли истец уволен по справедливости, еще не оглашено.

Прецедент с последствиями

Проживающий в Лондоне 55-летний Касамитджана уже отреагировал на это решение, сказав Би-би-си, что он невероятно счастлив и надеется, что этот вердикт вдохновит и других веганов.

По его словам, он привлек внимание своих бывших начальников к сомнительным, на его взгляд, пенсионным инвестициям Лиги, однако они ничего не предприняли по этому поводу, после чего он рассказал о ситуации своим коллегам.

Касамиджана признал, что подал иск не столько из-за увольнения, каким бы неприятным оно ни было, а именно из-за того, чтобы установить в судебном порядке, что веганство - это философское мировоззрение.

"Лига против жесткого спорта" разъяснила Би-би-си свою позицию в следующем заявлении: "Лига против жестоких видов спорта" учитывает индивидуальные особенности своего персонала, но поскольку этот иск призван установить, надо ли брать веганство под защиту закона, что наша организация не оспаривает, то мы считаем неуместным высказываться по этому поводу".

Эта организация выступает за запрет таких видов спорта, как охота на лис, зайцев, оленей, дикой птицы, а также боев с участием животных.

Благодаря ее активной кампании в 2004 году в Англии и Уэльсе был принят закон, запрещающий псовую охоту на лис.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Решение о том, было ли увольнение Касамитджаны (крайний справа), справедливым, еще не вынесено

Чтобы то или иное мировоззрение подпадало под британский Закон от 2010 года, необходимо, чтобы оно отвечало ряду положений, к примеру:

стоило того, чтобы его уважало демократическое общество

не противоречило человеческому достоинству

не противоречило основным принципам прав человека

На заседании трибунала по трудовым спорам в Норвиче судья Робин Постл отметил в своем постановлении, что веганство по этическим принципам важно и заслуживает уважения в демократическом обществе.

"Я без всяких оговорок полагаю, что веганство по этическим соображениям представляет собой философское воззрение", - сказал судья.

Все веганы едят исключительно растительную пищу, однако те, кто придерживается веганства по этическим соображениям, исключают любую форму эксплуатации животных.

К примеру, они не носят одежду, изготовленную из шерсти или кожи, и не пользуются парфюмерией и косметикой тех фирм, которые прибегают к тестированию на животных.

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Позитивная вера

"Я безумно доволен и надеюсь, что все веганы, которые меня поддерживали - а многие участвовали в моем краудфандинге, - я надеюсь, что они теперь чувствуют, что их взнос пошел на пользу и от этого выиграют все веганы", - признался Джорди Касамиджана в интервью Би-би-си у здания трибунала.

Касамиджана также добавил, что если посмотреть на образ жизни любого вегана, соблюдающего определенные этические принципы, то сразу можно понять, что это - философское мировоззрение.

Он сам, к пример, старается по возможности ходить пешком, а не ездить на автобусе, чтобы меньше жуков и насекомых было уничтожено.

"Это позитивная вера, не негативная. А раз это позитивное мировоззрение, то оно должно находиться под защитой", - сказал он.

Как отметил адвокат истца Питер Дейли, последствия этого вердикта для компаний, нанимающих на работу веганов, могут быть весьма существенными в будущем, поскольку любое несправедливое обращение по отношению к ним может быть расценено как харрасмент - точно так же, как расистские или сексистские выпады.