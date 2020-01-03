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Мужчина набросился на прохожих с ножом в пригороде Парижа. Нападавший убит полицией.

Нападение произошло в парке От-Брюйер в коммуне Вильжюиф, южном пригороде в восьми километрах от Парижа в два часа дня по местному времени (17.00 по Москве).

Злоумышленник четверых прохожих. Два человека госпитализированы с тяжелыми ранениями, говорится в заявлении полиции. Французские СМИ сообщают также об одном погибшем, но официально эта смерть не подтверждается.

Мотив нападавшего не ясен. На месте работают сотрудники Национальной антитеррористической прокуратуры Франции.

Эта специализированная прокурорская служба была создана летом 2019 года, она занимается уголовными делами по статьям о терроризме и преступленими против человечности.

За последние четыре года во Франции произошло несколько нападений, которые привели к массовым жертвам.

В октябре прошлого года сотрудник полиции Парижа зарезал четверых коллег прямо в управлении, через дорогу от собора Парижской Богоматери.

Позже жена нападавшего рассказала, что накануне у него был эпизод психотического характера: он бессвязно разговаривал и слышал голоса в своей голове.

В прокуратуре тогда заявили, что мужчина попал под влияние исламских радикалов.