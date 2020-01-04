Королева Елизавета и три наследника британского престола. Джордж уже не в шортах. Фотография

Правообладатель иллюстрации Ranald Mackechnie

Королева Елизавета Вторая в окружении трех наследников престола: британская королевская семья обнародовала новый семейный портрет.

Фотографию в Тронном зале Букингемского дворца сделал Ранальд Маккечни за неделю до Рождества 25 декабря, но опубликовали снимок только сейчас.

На портрете королева стоит рядом со старшим сыном принцем Чарльзом, внуком принцем Уильямом и правнуком принцем Джорджем.

Правообладатель иллюстрации RANALD MACKECHNIE

Новую фотографию сделали 18 декабря. Тогда же королевская семья была занята приготовлением рождественского пудинга для ветеранов.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Королева, принц Чарльз, принц Уильям и принц Джордж заняты замешиванием теста рождественского пудинга для британских ветеранов

Тот же фотограф сделал и предыдущий совместный снимок британского монарха и ее прямых наследников.

Эта фотография была сделана в честь 90-летнего юбилея королевы в 2016 году. Тогда принцу Джорджу было три года, он носил шорты, как полагается маленьким мальчикам в королевской семье, и стоял на специальной подставке.

Правообладатель иллюстрации Ranald Mackechnie Image caption Фотографию опубликовали в юбилей королевы Елизаветы

А впервые все три наследника попали в объектив в компании королевы в 2013 году, когда у герцога и герцогини Кембриджских родился первый ребенок Джордж.