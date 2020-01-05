Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент США Дональд Трамп предупреждает Иран о последствиях нападения на американские объекты

Президент США Дональд Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.

В своем "Твиттере" Трамп заявил, что Иран открыто говорит о намерении атаковать американские цели после того, как американские военные убили влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, и что этим угрозам нужно положить конец.

Трамп пригрозил, что США в том числе готовы нанести удар по объектам, которые "очень значимы для Ирана и его культуры" .

Для нападения будет использовано новейшее военное оборудование, на которое Вашингтон только что потратил два триллиона долларов, написал американский президент в другом сообщении в "Твиттере".

МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в Тегеране, чтобы выразить протест по поводу последних заявлений Трампа, сообщает агентство Рейтер.

Иранские хакеры ответили Трампу

Вскоре после того, как Трамп опубликовал свои твитты, иранские хакеры взломали один из правительственных сайтов США.

На сайте Общественной базы данных правительственных документов (American Federal Depository Library Programme) появилось изображение Трампа, в которого летят ракеты. Рука в военной форме наносит Трампу удар по лицу кулаком, изо рта у него идет кровь.

Коллаж сопровождается подписью, что атаку на государственный сайт совершила некая "Группа хакеров по кибербезопасности Ирана" от имени "Исламской республики Иран".

"Мы не перестанем оказывать поддержку нашим друзьям в регионе: угнетенный народ Палестины, угнетенный народ Йемена, народ и правительство Сирии, народ и правительство Ирака, угнетенный народ Бахрейна, движение сопротивления в Ливане и Палестине всегда будут иметь нашу поддержку", - гласила надпись, появившаяся на взломанном сайте, принадлежащем американскому правительству.

По состоянию на 14:00 по московскому времени взломанный сайт остается недоступным для пользователей.

Что произошло в субботу?

Твиты Трампа о готовности атаковать иранские объекты появились после того, как в Багдаде прошла многотысячная церемония прощания с убитым 3 января американскими военными иранским генералом Касемом Сулеймани, который возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции.

Участники траурной церемонии размахивали иракскими флагами и скандировали "Смерть Америке".

После траурной церемонии неизвестные совершили ракетный обстрел по "зеленой зоне" Багдада.

Анализ

Обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус

Поскольку Иран уже грозит США жестокой местью за убийство командира подразделения "Эль-Кудс", президент Трамп, очевидно, решил, что лучший способ сейчас снизить эскалацию конфликта - это повысить ставки заранее и обрисовать, чем может обернуться для Тегерана выполнение этих угроз.

Сообщение Трампа любопытно с нескольких сторон. Во-первых, символическое число иранских объектов, находящихся под ударом - 52, по числу 52 американцев, взятых в заложники в посольстве США в Тегеране в 1979 году.

Во-вторых, упоминание в твите объектов, важных для иранской культуры, свидетельствует о более широком списке мишеней, чем только правительственные, военные или экономические объекты.

Президенту Трампу сложно наладить в регионе политику сдерживания. Мяч теперь абсолютно точно на стороне Ирана, и Тегеран явно готов к ответному броску.

Трамп ведет противоречивую политику в отношении Тегерана с тех пор, как Вашингтон вышел из соглашения по ядерной программе Ирана.

На фоне увеличения экономического давления и угроз военного нападения на деле Трамп не предпринимал особых действий даже после того, как Иран сбил американский беспилотник или обстрелял нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Кроме того, Трамп неоднократно говорил о том, что Вашингтон утомлен военным вмешательством в регионе.

Это подрывает американскую политику сдерживания в регионе, которую Трамп запоздало пытается восстановить.

Реакция в Лондоне

Глава британского МИД Доминик Рааб призвал Иран пойти дипломатическим путем и ослабить эскалацию конфликта.

В интервью Би-би-си Рааб заявил, что США имеют право на действия в свою защиту.

Рааб должен встретиться со своими коллегами из Франции и Германии перед визитом в Вашингтон на следующей неделе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Два сторожевых корабля британских ВМС, в том числе "Монтроуз", начали сопровождать суда под британским флагом в Персидском заливе

Ранее кораблям британских ВМС было отдано распоряжение сопровождать судна под британским флагом, пересекающие Персидский залив.

В субботу более 150 человек собрались у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит на митинг с призывами к Вашингтону предотвратить дальнейшее обострение конфликта с Ираном.