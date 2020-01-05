В Италии шестеро туристов из Германии погибли при наезде автомобиля
Шесть туристов из Германии погибли и 11 получили травмы после того, как водитель, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, въехал в группу людей на итальянском горнолыжном курорте Лутаго.
Как сообщает издание Local Italy, инцидент произошел около часа ночи, когда группа из 17 немецких туристов ожидала автобуса после посещения ночного клуба.
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Из 11 раненых трое находятся в тяжелом состоянии. Одного из них доставили вертолетом в госпиталь в австрийском Инсбруке, остальным оказывают помощь в Италии.
В разных источниках указывается разный возраст виновника происшествия - 27-28 лет. По данным итальянской газеты Corriere Della Sera, ссылающейся на полицию, водитель - местный житель - был сильно пьян, когда полицейские прибыли на место происшествия. Он был задержан.
Полиции пока известны личности не всех участников пострадавшей группы туристов - не все были знакомы друг с другом и не все имели при себе документы.
Лутаго - горный курорт в преимущественно немецкоязычной провинции Южный Тироль на севере Италии, рядом с австрийской границей.