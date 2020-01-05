В Италии шестеро туристов из Германии погибли при наезде автомобиля

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Шесть туристов из Германии погибли и 11 получили травмы после того, как водитель, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, въехал в группу людей на итальянском горнолыжном курорте Лутаго.

Как сообщает издание Local Italy, инцидент произошел около часа ночи, когда группа из 17 немецких туристов ожидала автобуса после посещения ночного клуба.

Из 11 раненых трое находятся в тяжелом состоянии. Одного из них доставили вертолетом в госпиталь в австрийском Инсбруке, остальным оказывают помощь в Италии.

В разных источниках указывается разный возраст виновника происшествия - 27-28 лет. По данным итальянской газеты Corriere Della Sera, ссылающейся на полицию, водитель - местный житель - был сильно пьян, когда полицейские прибыли на место происшествия. Он был задержан.

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Полиции пока известны личности не всех участников пострадавшей группы туристов - не все были знакомы друг с другом и не все имели при себе документы.

Пропустить Twitter пост , автор: @crocerossa A Lutago in Valle Aurina, il gruppo di intervento rapido SEG della #CroceRossa di Bolzano è intervenuto dopo il drammatico incidente in cui hanno perso la vita 6 giovani e più persone sono rimaste ferite. La CRI esprime cordoglio per le vittime e vicinanza alle loro famiglie pic.twitter.com/0sJ8MOf3yB — Croce Rossa Italiana (@crocerossa) 5 января 2020 г.

Лутаго - горный курорт в преимущественно немецкоязычной провинции Южный Тироль на севере Италии, рядом с австрийской границей.