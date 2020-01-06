Похороны Касема Сулеймани. В Тегеране прощаются с генералом
Сотни тысяч человек вышли на улицы Тегерана, чтобы поучаствовать в похоронной церемонии генерала Касема Сулеймани.
Главный военный стратег и архитектор внешней политики Ирана Сулеймани был убит в пятницу американской ракетой в Багдаде по приказу американского президента Дональда Трампа, который назвал генерала "террористом номер один в мире".
Иран пообещал жестоко отомстить за смерть своего военачальника и в воскресенье вышел из ядерной сделки 2015 года.
62-летний Сулеймани командовал элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции и руководил военными операциями Ирана на Ближнем Востоке; США считали его террористом. Дональд Трамп заявлял, что Сулеймани готовил атаки на американских дипломатов и военных в Ираке и других странах региона.
Что происходило на траурной церемонии?
Для многих в Иране Сулеймани - национальный герой, второй по влиятельности человек в стране после аятоллы Хаменеи.
Молитвы возглавил верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, в какой-то момент на его глазах были видны слезы.
Люди плакали, многие держали в руках портреты покойного. Пока над их головами проносили гроб, в толпе скандировали "Смерть Америке".
Дочь генерала Зейнаб Сулеймани пригрозила США скорой местью и сказала, что для США настал "черный день". "Безумный Трамп, не думай, что все кончено с мученической смертью моего отца", - заявила Зейнаб Сулеймани в ходе траурной церемонии и предложила семьям американских военных готовиться к смерти своих детей.
Похоронная церемония продолжится в городе Кум - одном из центров шиитского ислама, - куда доставят тело Сулеймани. Во вторник же его похоронят в родном городе Керман.
Навещая семью Сулеймани в их доме в Тегеране, президент Ирана Хасан Роухани заявил: "Американцы не поняли, какую трагическую ошибку совершили".
Ранее траурная церемония прошла и в Багдаде, перед тем как тело генерала было отправлено в Иран.
Как Иран ответил на убийство Сулеймани?
В воскресенье правительство Ирана объявило, что отказывается от последних ограничений в рамках ядерной сделки, заключенной в 2015 году Ираном и шестеркой (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия) международных посредников.
- Иран вышел из ядерной сделки и грозит США военным ударом
- Парламент Ирака потребовал вывода американских войск из страны
В соответствии с договором Тегеран соглашался допустить на свои ядерные объекты международных инспекторов и ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену введенных против него жестких экономических санкций.
Европейские стороны сделки - Германия, Франция и Британия - призвали Иран продолжить придерживаться ее условий.