Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи у гроба Касема Сулеймани

Сотни тысяч человек вышли на улицы Тегерана, чтобы поучаствовать в похоронной церемонии генерала Касема Сулеймани.

Главный военный стратег и архитектор внешней политики Ирана Сулеймани был убит в пятницу американской ракетой в Багдаде по приказу американского президента Дональда Трампа, который назвал генерала "террористом номер один в мире".

Иран пообещал жестоко отомстить за смерть своего военачальника и в воскресенье вышел из ядерной сделки 2015 года.

62-летний Сулеймани командовал элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции и руководил военными операциями Ирана на Ближнем Востоке; США считали его террористом. Дональд Трамп заявлял, что Сулеймани готовил атаки на американских дипломатов и военных в Ираке и других странах региона.

Что происходило на траурной церемонии?

Для многих в Иране Сулеймани - национальный герой, второй по влиятельности человек в стране после аятоллы Хаменеи.

Молитвы возглавил верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, в какой-то момент на его глазах были видны слезы.

Люди плакали, многие держали в руках портреты покойного. Пока над их головами проносили гроб, в толпе скандировали "Смерть Америке".

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Дочь генерала Зейнаб Сулеймани пригрозила США скорой местью и сказала, что для США настал "черный день". "Безумный Трамп, не думай, что все кончено с мученической смертью моего отца", - заявила Зейнаб Сулеймани в ходе траурной церемонии и предложила семьям американских военных готовиться к смерти своих детей.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На траурную церемонию в Тегеране вышли огромные толпы

Похоронная церемония продолжится в городе Кум - одном из центров шиитского ислама, - куда доставят тело Сулеймани. Во вторник же его похоронят в родном городе Керман.

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Навещая семью Сулеймани в их доме в Тегеране, президент Ирана Хасан Роухани заявил: "Американцы не поняли, какую трагическую ошибку совершили".

Ранее траурная церемония прошла и в Багдаде, перед тем как тело генерала было отправлено в Иран.

Как Иран ответил на убийство Сулеймани?

В воскресенье правительство Ирана объявило, что отказывается от последних ограничений в рамках ядерной сделки, заключенной в 2015 году Ираном и шестеркой (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия) международных посредников.

В соответствии с договором Тегеран соглашался допустить на свои ядерные объекты международных инспекторов и ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену введенных против него жестких экономических санкций.

Европейские стороны сделки - Германия, Франция и Британия - призвали Иран продолжить придерживаться ее условий.