Иран вышел из ядерной сделки и грозит США военным ударом

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Правительство Ирана объявило, что отказывается от последних ограничений по ядерной сделке, заключенной в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников.

Тегеран заявляет, что готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций, а также напрямую связывает свое решение с убийством в пятницу высокопоставленного генерала Касема Сулеймани.

"Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, [...] а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы", - говорится в заявлении правительства.

Иранские власти добавили, что продолжат сотрудничество с МАГАТЭ и вернутся к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты, а интересы страны будут учтены.

Кроме того, как заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави, Тегеран также должен добиться, чтобы США ответили за убийство генерала Касема Сулеймани.

На протяжении выходных Тегеран и Вашингтон обменивались угрозами в связи с убийством Сулеймани.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган считает, что войну начали США

В воскресенье военный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и бывший министр обороны страны Хосейн Деган заявил в интервью телекомпании Си-эн-эн, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

"Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к адекватной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это удар по американцам, равноценный тому, который они нанесли", - заявил он.

Генерал добавил, что "ответ несомненно будет военным и будет направлен против военных объектов". Он также подчеркнул, что иранское руководство Ирана "никогда не стремилось и не будет стремиться к войне".

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп предупредил, что если Тегеран совершит нападение на американцев, Вашингтон готов нанести по иранским объектам "очень быстрый и очень сильный" удар.

По словам Трампа, американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним удары с использованием новейшего военного оборудования.

Что за сделка?

Так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан шестью странами (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия) с целью ограничить иранскую ядерную программу.

Тегеран согласился допустить на свои ядерные объекты международных инспекторов и ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену введенных против него жестких экономических санкций.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении санкций против Ирана. После этого Тегеран начал поэтапно сокращать обязательства по СВПД.

Нынешний этап, который касается количества центрифуг - пятый и последний в этом процессе. Тегеран назвал его ключевым ограничением в ядерной сделке и заявил, что больше не будет следовать ни одному из них.