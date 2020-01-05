Кризис в Венесуэле: соперник Гуайдо объявил себя новым спикером парламента
Провластный депутат Луис Эдуардо Парра объявил себя председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы, после того как лидера оппозиции Хуана Гуайдо и некоторых его сторонников не пустили в здание парламента, где проходило голосование за новое руководство законодательного органа.
Представители оппозиции заявили, что на сессии не было необходимого кворума, и пообещали провести новое голосование. Луис Парра назвал эти претензии несостоятельными. По его словам, оппозиция знала, что не наберет необходимого количества голосов.
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"Процедура утверждения нового руководства Национальной ассамблеи имеет конкретные дату, время и место. И эти предлоги, чтобы сначала не присутствовать в парламенте, а затем заявить, что оппоненты узурпировали власть, не следует принимать во внимание", - заявил он.
По его словам, на заседании присутствовало 140 депутатов, за его кандидатуру проголосовал 81 человек.
Перед голосованием Хуан Гуайдо обвинил правительство в попытке помешать его переизбранию на пост спикера путем подкупа и запугивания депутатов.
Результаты голосования в парламенте "Твиттер" Национальной ассамблеи назвал "переворотом".
Власти США заявили, что продолжают считать Гуайдо временным президентом. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Западного полушария Майкл Козак назвал голосование в парламенте Венесуэлы фарсом.
"Хуан Гуайдо остается временным президентом Венесуэлы в соответствии с ее конституцией. На фальшивом заседании Национальной ассамблеи сегодня утром не было кворума. Не было голосования", - написал он.
Год назад на фоне многотысячных протестов Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, Официально его признали власти США, большинства стран ЕС и большей части государств Латинской Америки.
Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Мадуро поддержали Россия, Иран, Китай, Куба, Сирия и Турция.