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Иран вышел из ядерной сделки

Иран заявил, что прекращает соблюдать условия ядерной сделки, заключенной в 2015 году, в том числе по производству обогащенного урана.

Тегеран грозит Соединенным Штатам жестоким ответом на убийство американцами генерала Сулеймани, архитектора и организатора иранской военной политики на Ближнем Востоке.

Войска западной коалиции в регионе прекратили военные действия против "Исламского государства" (организация запрещена в России). Они готовятся к возможному ответному удару Ирана.

Президент США Дональд Трамп предупредил Тегеран, что на случай ответных действий Ирана под прицелом Пентагона находятся 52 иранских объекта, в том числе важного культурного значения.

Парламент Ирака потребовал вывода иностранных войск из страны. Вашингтон просит Багдад пересмотреть это решение, Трамп предупреждает, что американцы никуда не уйдут, пока Ирак не заплатит за созданные США военные базы.

Кризис в Венесуэле: Гуайдо не пустили в парламент

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В Венесуэле провластный депутат Луис Эдуардо Парра объявил себя новым спикером парламента, после того, как действующего спикера Хуана Гуайдо и его сторонников не пустили на голосование в задние парламента.

Оппозиция называет это парламентским переворотом Мадуро. Сторонники президента утверждают, что голосование прошло по всем правилам.

Год назад на фоне многотысячных протестов Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента Венесуэлы. Его признали США, большинство стран ЕС и большая часть государств Латинской Америки.

"Чернобыль" получил "Золотой глобус"

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Сериал "Чернобыль" телеканала HBO удостоен "Золотого глобуса" в категории коротких сериалов. Церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе.

Лучшей драмой признан фильм британского режиссера Сэма Мендеса "1917". Лучшей комедией - картина "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино.

Об этих и других лауреатах "Золотого глобуса" 2020 года читайте в нашем материале.

Times: большой войны с Ираном не будет

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Смерть генерала Касема Сулеймани приведет к серьезным последствиями для всего региона, но не в интересах сторон допустить эскалацию насилия, пишет в своей редакционной статье Times.

Иранский режим все выходные громогласно грозил Америке. Оппоненты Трампа в Вашингтоне заявляют, что смерть Сулеймани может привести к большой войне. Но на самом деле, считает газета, все не так драматично.

Иран, несомненно, как-то ответит на убийство Сулеймани, но он заинтересован в том, чтобы этот ответ был достаточно жестким, но при этом не слишком масштабным, чтобы не спровоцировать войну с США, которую Америка несомненно выиграет.

США, очевидно, ожидают ответных действий Ирана. Тегеран утверждает, что получил через Швейцарию послание от Вашингтона, в котором США лишь просят, чтобы ответные действия Ирана были пропорциональными.

Последствия гибели Сулеймани будут ощущаться в регионе еще долго, но это не означает, что она приведет к еще большему кровопролитию, заключает Times.

South China Morning Post: в США сейчас небезопасно

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Посольство Китая в США предупредило находящихся здесь китайских гражданам о необходимости быть бдительными и вести себя осторожно.

С точки зрения Пекина, после убийства американцами иранского генерала Сулеймани в Штатах сейчас не так безопасно, пишет South China Morning Post.

Предупреждение увидели 130 млн пользователей Weibo, китайского эквивалента "Твиттера". Однако и без этого предупреждения из-за трений между Вашингтоном и Пекином с каждым годом в США приезжает все меньше граждан Китая.

Financial Times: почему возвращаются "белые пятна"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сталин и Риббентроп: о предвоенном сотрудничестве СССР с Германией сейчас в России вспоминают неохотно

В 1987 году СССР и Польша приняли необычное решение - рассмотреть "белые пятна" в общей истории, то есть детали исторических событий, которые запрещалось обсуждать десятилетиями, так как правда не отвечала требованиям идеологии, пишет Тони Барбер в Financial Times.

Процесс этот контролировался коммунистическими властями обеих стран, но он был чрезвычайно важен. 30 лет спустя манипуляция историей возвращается.

К концу 2019 года Путин выступил в защиту пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией и обвинил западные страны, в том числе и Польшу, в развязывании Второй мировой войны. Премьер-министр Польши Моравецкий обвинил Путина во лжи.

Но Владимир Путин не просто переписывает историю, используя ее как своего рода оружие в международных отношениях, пишет газета.

Во-первых, приближается 75-я годовщина окончания войны в Европе, и Путин не хочет, чтобы какие-либо неприятные исторические факты омрачили грандиозность советской победы. Триумф 1945 года стал краеугольным камнем его авторитарного правления.

Во-вторых, российские власти обеспокоены тем, как историческая правда может отразиться на стабильности режима.

Россияне и их соседи по-разному помнят историю XX века. Согласно опросу "Левада-центра", около 45% россиян положительно относятся к пакту с гитлеровской Германией.

В Центральной и Восточной Европе подавляющее большинство население рассматривают этот пакт как начало 50-летнего кошмара при нацистском и советском тоталитаризме.

Вы удивитесь тому, как добыча угля изменила Сибирь

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Россия - один из крупнейших производителей угля в мире. Большинство угольных разрезов расположено в Сибири. За последние двадцать лет они серьезно изменили ландшафт региона. Русская служба Би-би-си наглядно показывает эти изменения и описывает их последствия.

Зачем Турция отправляет войска в Ливию?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Решение об отправке войск в Ливию утвердил турецкий парламент

В воскресенье Турция начала отправку своих войск в Ливию, раздираемую военным и политическим конфликтом.

Эрдоган говорит, что турецкие военные будут заниматься там обучением и консультациями. Так ли это? Настоящие цели и задачи турецких войск в Ливии нам еще предстоит выяснить.

Как в 21 год стать шпионкой и чем это грозит

В 21 год Амариллес Фокс стала одной из самых молодых сотрудниц ЦРУ, работавших под прикрытием. Всё оказалось непросто - и на работе, и дома.

О том как это произошло, и что случилось дальше - читайте здесь.

Как датским врачам удалось оживить семерых детей

В 2011 году в Дании дети упали в ледяную воду. Их сердца не бились несколько часов. Но детей удалось вернуть к жизни.

Media playback is unsupported on your device Жизнь после смерти: как в Дании удалось оживить 7 детей

Дайджест готовили Борис Максимов и Александр Баранов