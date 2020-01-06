Сериал "Чернобыль" получил премию "Золотой глобус"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Фиби Уоллер-Бридж получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в телесериале

Сериал "Чернобыль" телеканала HBO удостоен "Золотого глобуса" в категории коротких сериалов. Церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.

Пятисерийный сериал "Чернобыль" о трагедии на Чернобыльской АЭС вышел в 2019 году на телеканале HBO. В сентябре он получил международную премию Emmy.

Английская актриса Фиби Уоллер-Бридж получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в комедийном сериале (телесериал Би-би-си "Дрянь", сценарий которого также был написал Уоллер-Бридж).

Телесериал "Дрянь" назван лучшим комедийным сериалом года.

Британка Оливия Колман, также снимавшаяся в этом сериале, отмечена премией за другую роль - королевы в сериале Netflix "Корона".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Оливия Колман отмечена премией за роль королевы в сериале Netflix "Корона"

Австралиец Рассел Кроу получил премию за лучшую мужскую роль в коротком сериале (мини-сериал "Самый громкий голос").

Музыкант Элтон Джон и поэт Берни Топин получили награду за лучшую песню к кинофильму (песня I'm Gonna Love Me Again к биографическому фильму "Рокетмен").

Лучшим фильмом на иностранном языке, как и ожидалось, стал обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля прошлого года - фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты", остросоциальная сатира на классовое неравенство в современном обществе.

Сюрпризом стала победа анимационного фильма "Потерянное звено", обошедший известные сиквелы как "Замороженный-2" и "История игрушек-4".

Номинации

В этом году много номинаций получили фильмы, снятые стриминговым сервисом Netflix. У фильма "Брачная история" - шесть номинаций (наибольшее число номинаций среди фильмов), у "Ирландца", режиссированного Мартином Скорсезе, - пять, у "Двух пап" - четыре.

Пять номинаций у фильма "Однажды в Голливуде", снятого Квентином Тарантино.

Среди номинированных сериалов можно выделить "Корону", "Чернобыль" и "Невероятное". Все они получили по четыре номинации.

Премия "Золотой глобус", присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года, вручается каждый год в январе и считается в США крупнейшей кинопремией после "Оскара".

Традиционно многие лауреаты "Золотого глобуса" становятся в феврале обладателями и золотой статуэтки "Оскара".