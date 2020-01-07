Дайджест: уйдут ли США из Ирака и что Болтон может рассказать о Трампе
Уходят американцы из Ирака или нет?
Министр обороны США Марк Эспер опроверг слухи о том, что американские войска будут выведены из Ирака в связи с убийством в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
Сообщения о скором выводе появились после публикации служебного письма бригадного генерала Уильяма Сили, командующего оперативной группой войск США в Ираке, в котором говорится, что эти войска будут передислоцированы по просьбе иракского парламента, проголосовавшего в воскресенье за вывод американских войск из страны.
Марк Эспер заявил, что это письмо - лишь черновик с неудачными оборотами речи. Начальник комитета объединенных штабов США Марк Милли назвал это письмо ошибкой. Американцы, по их заверениям, остаются. Президент Трамп, тем временем, пригрозил Ираку санкциями в случае, если войска США все же будут вынуждены уйти из страны.
Болтон даст показания в сенате. Если пригласят
Бывший советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон согласился дать показания на суде в сенате США по вопросу об импичменте Дональда Трампа. "Я пришел к выводу, что если сенат вызовет меня давать показания, то я это сделаю", - сказал Болтон.
До сих пор Болтон следовал указаниям Белого дома, предписавшего всем действующим и бывшим членам администрации не давать показаний в конгрессе. Вопрос об импичменте Трампа будет теперь рассматриваться в сенате, где сенаторы выступят в роли присяжных заседателей.
Болтон станет самым высокопоставленным бывшим членом администрации Трампа, который даст показания, если его пригласят. Осведомленность Болтона о действиях Трампа делает его чрезвычайно ценным свидетелем.
Процесс над Харви Вайнштейном начался
В уголовном суде Нью-Йорка начался процесс по делу бывшего голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, принуждении к вступлению в половую связь и изнасиловании.
Обвинения в адрес Вайнштейна выдвинуло более 80 женщин. Кроме того, уже после начала процесса прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула против него новые обвинения. Они касаются предполагаемого насилия над двумя женщинами в 2013 году.
На избрание 12 присяжных может уйти до двух недель, после чего суд приступит к самим слушаниям. Если Вайнштейна признают виновным, ему грозит до 28 лет тюрьмы. Сам он все обвинения отрицает.
Дуров против Комиссии по ценым бумагам
Павел Дуров, создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram, 7 и 8 января даст показания из Дубая в рамках расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Компания Telegram Group Inc создала цифровые токены Gram и уже продала 2,9 млрд таких токенов. 39 граждан США купили миллиард токенов.
Комиссия считает, что компания Дурова не имеет права заниматься подобной финансовой деятельностью, и опасается, что Дуров заполонит США бесконтрольными ценными бумагами.
Торговля ценными бумагами в США подлежит более жесткому контролю, чем продажа многих других финансовых инструментов. Но Telegram заявляет, что цифровые токены - это не ценные бумаги, а всего лишь альтернативная валюта или просто товар.
Times: всем следует успокоиться
Иракцы должны успокоиться и забыть о своих требованиях о выводе американских, британских и других иностранных войск из страны, пишет Times.
Поспешный вывод иностранных войск не поможет простым иракцам, а лишь приведет к посмертной победе Касема Сулеймани, так как в таком случае Ирак окажется в сфере влияния Ирана.
Вывод войск также будет на руку боевикам ИГ (организация запрещена в России), которые все еще действуют в Ираке.
В Ираке сейчас находится всего лишь 5 тыс. американских военнослужащих, но их вывод ослабит страну.
Ирак остается расколотой страной, и вывод американских войск лишь предоставит возможность таким странам, как Иран, Турция и Россия укрепить там свое влияние.
Многие иракцы в частных разговорах признают, что присутствие иностранных войск полезно не только в борьбе с джихадистами, но и для укрепления самого Ирака как противовеса Ирану.
Financial Times: убить легко, но что дальше?
Убийство не может быть основой внешней политики, пишет Гидеон Рахман в Financial Times. Авторам сценариев голливудских фильмов нравится идея, что, убив "плохого парня", можно разрешить сложную внешнеполитическую проблему.
Это не так. Да, многие из убитых американцами за последние годы "плохих парней" - от Саддама Хуссейна до Касема Сулеймани, от Осамы бин Ладена до Муаммара Каддафи - были и в самом деле ужасными людьми.
Но мы сейчас понимаем, что их смерть не принесла ощутимых результатов - ни для мощи Америки, ни для ее влияния. Убийство Сулеймани никак не разрешит проблем в отношениях между Ираном и США, как и казнь Саддама Хуссейна не привела к миру и процветанию в Ираке.
Перед лицом серьезного врага, как во времена холодной войны, необходимы терпение, сдержанность и способность не прибегать к немедленному применению насилия. Пришло время вспомнить об этом, напоминает Financial Times.
Independent: пора сокращать рабочую неделю?
Премьер-министр Финляндии Санна Марин предлагает сократить рабочую неделю до четырех дней, а рабочий день - до шести часов, пишет Independent. Пока это лишь ее личное предложение, а не официальная политика правительства.
По словам премьера, зарплаты людей не будут сокращены, но у них появится больше времени для общения с семьей и друзьями. Они смогут чаще заниматься любимым делом. Это, в свою очередь, по ее мнению, повысит их продуктивность на работе, так что и работодатели не пострадают.
Продолжительность рабочей недели в странах Европы стала сокращаться в начале XX века, пока у людей не появилось право на два выходных дня в неделю и восьмичасовой рабочий день.
Montreal Gazette: грустная судьба воробьиной пустельги
Почти весь XX век воробьиная или американская пустельга считалась одной из самых распространенных хищных птиц в Северной Америке, пишет Montreal Gazette. Это сокол небольших размеров, который охотится за насекомыми и мышами.
Но за последние 50 лет его популяция в северо-восточной части континента сократилась вдвое. И, как говорят ученые, никто не понимает почему.
Согласно одной из теорий, причина в том, что почти повсюду была запрещена охота на крупных хищных птиц. Кроме того, было запрещено использование ДДТ. В результате более крупных ястребов, соколов и прочих хищных птиц стало больше.
Они, в свою очередь, видимо, либо выживают воробьиную пустельгу с удобных мест, либо просто на нее охотятся. Но пока это лишь предположение ученых.
Кто он, преемник убитого генерала Сулеймани?
Преемником убитого Касема Сулеймани на посту командира спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции стал бригадный генерал Исмаил Каани.
Кто он такой и что о нем известно? Читайте об этом в нашем материале:
- Преемник убитого иранского генерала Сулеймани. Что известно о новом командующем "Аль-Кудс" Исмаиле Каани
Сестра и брат рассказывают о страшной болезни и о том, как с ней жить
"Я смотрю на эти фотографии и думаю, что они придали мне силы - на них видно, что, хотя я и стою на пороге смерти, какая-то часть меня все еще верит, что я справлюсь".
Как повлияет убийство Сулеймани на Кавказ и Центральную Азию?
Дайджест готовили Александр Баранов и Борис Макимов