В давке на похоронах генерала Сулеймани в Иране погибли 35 человек

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Участники траурной процессии держат в руках портреты генерала

По меньшей мере 35 человек погибли и 48 пострадали в результате давки на церемонии прощания с погибшим в пятницу в результате атаки американского дрона генералом Касемом Сулеймани, сообщает иранское государственное телевидение.

В город Керман на юго-востоке Ирана, где родился и вырос генерал Касем Сулеймани, съехались десятки тысяч людей.

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"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, пострадавшие доставлены в медицинские центры", - заявил глава скорой помощи города.

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