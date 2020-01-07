В давке на похоронах генерала Сулеймани в Иране погибли 35 человек
По меньшей мере 35 человек погибли и 48 пострадали в результате давки на церемонии прощания с погибшим в пятницу в результате атаки американского дрона генералом Касемом Сулеймани, сообщает иранское государственное телевидение.
В город Керман на юго-востоке Ирана, где родился и вырос генерал Касем Сулеймани, съехались десятки тысяч людей.
"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, пострадавшие доставлены в медицинские центры", - заявил глава скорой помощи города.
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