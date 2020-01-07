"Эти копейки, блин". Сын зампредставителя Кадырова раскидал в Волгограде 200 тысяч рублей

Правообладатель иллюстрации Artem Geodakyan/TASS

Чеченский блогер Alfredo Auditore (настоящее имя, по данным СМИ, - Мухаммед Носаев) бросил в толпу 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров Волгограда. Руководство Чечни решило разобраться, "кто [это] такой". Выяснилось, что Аудиторе - сын заместителя представителя Рамзана Кадырова в Волгограде.

"Скажите, что любите меня"

Инцидент произошел 6 января. Alfredo Auditore - с 3,9 млн подписчиков в "Инстаграме" - во время заранее анонсированной акции вышел к одному из волгоградских торговых центров, где собрались его подписчики. По оценкам местных СМИ, к центру пришли несколько сотен человек, в основном подростки.

Пропустить Youtube пост , автор: newsHShD Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения , автор: newsHShD

По словам корреспондента волгоградского издания V1, "когда купюры взлетели вверх, на земле началась небольшая давка: волгоградцы толкались, ловя 500-1000-рублевые купюры". Блогера такое поведение расстроило, и он сообщил собравшейся молодежи: "Больше не буду бросать деньги. Зачем было толкать, тем более девочек. Вы и сами можете столько зарабатывать денег и швырять их на улице. Когда я полтора года назад был в Волгограде, то просил маму скинуть 50 рублей на сэндвич. (...) А теперь скажите, что любите меня!"

За происходящим наблюдала полиция, но в инцидент не вмешивалась. Позднее в МВД заявили, что не зафиксировали нарушений общественного порядка.

"Эти копейки..."

Очень быстро выяснилось, что Alfredo Auditore - сын заместителя представителя главы Чечни в Волгоградской области. Отец блогера Тамерлан Носаев прокомментировал инцидент в разговоре с РИА Новости, сказав, что сын осыпал толпу деньгами, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздник. Сам зампредставителя Кадырова ничего плохого в поступке не увидел.

Более того, в комментарии изданию Baza он заявил: "Ну а что плохого он сделал? Вы сами рассудите. Он кого-то оскорбил? Унизил? А эти копейки, блин... 200 тысяч отдали. Что плохого, я не вижу?"

Зато увидели другие. Георгий Албуров, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией и соратник Алексея Навального, написал: "Классная история. Из нее мы узнали, что: 1) у Чечни есть представительство в Волгоградской области (!) 2) у главы этого представительства есть аж целый заместитель (!!) 3) и даже для сына этого заместителя 200 тысяч - официально копейки".

Деньги, по словам Носаева, не являются бюджетными: зампредставителя главы Чечни утверждает, что сам он работает на общественных началах, а сын сотрудничает с некой московской компанией, которая и выделила деньги на акцию.

"Журналисты старались делать акцент на том, что акцию провел сын заместителя представителя главы Чеченской республики. Я заявляю, что не состою в штате госструктур, не являюсь госслужащим и никогда им не был, так что все эти обвинения беспочвенны", - заявил Тамерлан Носаев.

Действительно, Носаев не является госслужащим, но уже длительное время фигурирует в СМИ (в том числе связанных с властями Чечни) как заместитель представителя Кадырова в Волгограде, иногда отмечалось, что он занимается связями с общественностью. В частности, летом 2019 года он был основным переговорщиком во время решения конфликтной ситуации между чеченцами и казаками в Волгоградской области. Тогда, в частности, он говорил о важности работы с молодежью, воспитания патриотизма и формирования чувства поддержки и взаимовыручки.