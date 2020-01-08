Крушение самолета "Украинских авиалиний" в Иране. Что нам известно
Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение через несколько минут после вылета. На борту находились 176 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.
Лайнер взлетел из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране около семи утра по местному времени и упал с высоты примерно 2400 метров в поле к юго-западу от Тегерана.
Среди жертв, по информации МИД Украины, граждане семи стран. Это 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев, включая весь экипаж, десять граждан Швеции, четверо - Афганистана, трое - Британии и трое граждан Германии.
По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, еще два человека, которые зарегистрировались на рейс, не сели в самолет. Глава украинского правительства не сообщил, гражданами каких стран они являются, но отметил, что эта информация у Киева есть.
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На месте крушения работают спасатели. Глава иранского отделения "Красного креста" в интервью заявил, что выжить в такой катастрофе невозможно.
Рейсы "Международных авиалиний Украины" из Киева в Тегеран отменены, заявили в авиакомпании.
После крушения несколько международных авиакомпаний также заявили, что приостанавливают полеты над Ираном. Такие заявления сделали Singapore Airlines, Qantas, China Southern Airlines, Lufthansa and Malaysia Airlines. Несколько авиакомпаний в среду отменили рейсы на Ближний Восток.
Росавиация рекомендовала российским самолетам не использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.
Самолет
Разбившийся лайнер - Boeing 737-800 NG (регистрационный номер - UR-PSR, серийный - 38124) - совершил первый полет 21 июня 2016 года.
"Боингу" было всего 3,5 года. "Международные авиалинии Украины" - первая авиакомпания, эксплуатировавшая самолет: борт был произведен в 2016 году и доставлен на Украину напрямую с завода концерна.
Лайнер был оснащен двумя двигателями CFM56 производства концерна CFM International. Он был рассчитан на перевозку до 186 пассажиров в одноклассной компоновке. В Тегеран борт в последнее время летал регулярно.
По утверждению авиакомпании, последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года - всего за два дня до крушения. В МАУ говорят, что на момент вылета самолет был полностью исправен.
Также ни после приземления в Тегеране, ни перед обратным вылетом экипаж не сообщал ни о каких проблемах, утверждает технический директор авиакомпании Александр Шафиев.
Президент МАУ Евгений Дыхне сказал журналистам: "Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным, надежным экипажем".
Парки авиакомпаний по всему миру насчитывают несколько тысяч лайнеров Boeing 737-800, которые уже налетали десятки миллионов часов, сказал Би-би-си авиационный аналитики Тодд Кертис. За все время эксплуатации эти самолеты гибли всего десять раз, включая нынешнюю катастрофу в Тегеране, добавил он.
Экипаж
При выполнении рейса в самолете был, как сказали в МАУ, усиленный экипаж. Командир воздушного судна Владимир Гапоненко к тому моменту налетал 11,6 тысяч часов, из них 5,5 тысяч - командиром. Практически все время он летал именно на Боинг-737.
Летчик-инструктор Алексей Наумкин налетал 12 тысяч часов, из них 6,6 - командирские. Именно Наумкин был в самолете для усиления экипажа. Второй пилот Сергей Хоменко налетал 7,6 тысяч часов.
Перелет из Тегерана в Киев в среднем длится чуть более четырех часов.
Рейс
По данным сайта Flightradar24, самолет вылетел из Тегерана в 6:38 по местному времени. Боинг набрал высоту 2,4 тысячи метров и исчез с радаров всего через несколько минут после взлета.
По данным сервиса FlightAware, видимость в аэропорту Тегерана в момент катастрофы оценивалась как нормальная и составляла минимум 10 километров.
К этому моменту оба "черных ящика" самолета обнаружены, сообщает агентство ФАРС. Один из бортовых самописцев в хорошем состоянии.
Версии
На данный момент невозможно однозначно сказать, что стало причиной крушения самолета. Представители разных структур выдвигают различные версии, а интернет не устает повторять, что катастрофа произошла на фоне серьезной напряженности в регионе: этой же ночью Иран нанес авиаудар по военным базам США в Ираке.
Обсуждения этой версии начались после того, как иорданское издание Al-Hadath предположило, что Боинг могли случайно сбить иранской ракетой.
Транспортный обозреватель Би-би-си Том Барридж отмечает, что сигнал с самолета перестал поступать до его падения, еще на высоте 2400 метров. "Это необычно и наводит на мысли, что на борту что-то произошло", - пишет он.
Российский авиационный эксперт Юрий Сытник считает, что причина вряд ли могла быть в "сложности" аэропорта Тегерана для посадки.
"Сам Тегеран находится в предгорях, расположен в долине, окруженной горами, поэтому для летчиков, не имеющих опыт захода (и выхода) в горах, этот аэропорт может представлять трудности. Но все схемы рассчитаны с такой степенью безопасности, что если их выполнять, ничего не произойдет. Этот случай не про сложный аэропорт и не про схему выхода - есть намного более сложные аэропорты", - сказал эксперт в беседе с Би-би-си.
Власти Украины сначала полностью исключали вероятность теракта или ракетной атаки - сообщение об этом появилось в "Фейсбуке" посольства Украины в Тегеране. Но вскоре это сообщение было удалено.
После этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что до выяснения причин катастрофы все полеты украинских авиакомпаний над Ираном будут приостановлены.
"Как только причины будут выяснены, решение, конечно, будет пересмотрено", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать следственную комиссию, которая должна отработать все возможные версии. Он прервал визит в Оман и вылетел в Киев.
"Дал поручение Генеральному прокурору открыть уголовное производство относительно катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию", - написал президент Украины в "Фейсбуке".
Версия МАУ не сформулирована конкретно. Представители авиакомпании на брифинге заявили, что самолет был исправен, и МАУ не предполагает, что столь опытный экипаж мог совершить ошибку.
Версия властей Ирана - возгорание двигателей. Иран предполагает, что причиной трагедии стала техническая проблема. Заранее отвергая версию некоего внешнего воздействия, пресс-секретарь министерства дорог и городского развития (также отвечающего за гражданскую авиацию) Ирана Кассим Низами сказал: "Если бы ЧП было вызвано ракетой, самолет взорвался бы в небе, но причиной стал пожар в двигателе, а также неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль".