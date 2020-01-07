Богатым - налоги, бедным - защита. Что обещает испанцам новая полевевшая власть

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Голосование в парламенте транслировалось в прямом эфире

Длившийся несколько месяцев политический кризис в Испании почти разрешился: испанский парламент утвердил лидера Испанской социалистической рабочей партии Пабло Санчеса премьер-министром. Теперь Санчес, получивший большинство в два голоса, сформирует коалиционное правительство с партией крайне левых "Подемос".

Это будет первым коалиционным правительством с 1978 года, когда завершилось правление диктатора Франко, и была восстановлена демократия.

Санчес и лидер "Подемос" Пабло Иглесиас уже заявили, что хотят повысить налоги для тех, чей доход превышает 130 тыс. евро в год, увеличить минимальную заработную плату, а также отменить несколько реформ в сфере рынка труда, которые были приняты предыдущим консервативным правительством. Некоторые из них значительно упрощали для работодателей схему увольнения сотрудников.

За назначение Санчеса проголосовали 167 депутатов, против - 165. От голосования воздержались депутаты, выступающие за независимость Каталонии и Страны басков, что сыграло решающую роль.

У Испанской социалистической рабочей партии в испанском парламенте 120 мест из 350, у "Подемоса" - 35, поэтому у коалиции нет большинства.

Голос каждого парламентария или его неучастие в голосовании зачитывался по очереди. Процедура транслировалась в прямом эфире.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лидер "Подемоса" Пабло Иглесиас и его коллеги по партии не сдержали слез, узнав итоги голосования

Выступая перед депутатами перед голосованием, Санчес сказал, что коалиция является единственным разумным вариантом для Испании. За последние несколько лет выборы в стране проходили пять раз.

"Либо прогрессивная коалиция, либо тупик для Испании", - сказал он.

В воскресенье состоялся первый тур голосования по поводу кандидатуры Санчеса, в котором ему не удалось набрать абсолютного большинства.

Ранее представитель социалистов Адриана Ластра обвинила парламентариев правого толка в агрессивном поведении. По ее словам, депутат Томас Гитарте из небольшой партии Теруэль экзисте находился под таким сильным давлением, что ему даже пришлось скрываться. Ластра рассказала, что парламентарий получил 8 тыс. электронных писем, призывавших его голосовать против.

Политическая картина Испании в прошлом году не отличалась стабильностью. Парламентские выборы проходили в апреле и ноябре.

Социалисты победили и в апреле, и в ноябре, но во втором голосовании они потеряли три места, получив 120 мест в парламенте. Новая партия крайне правых Вокс неожиданно оказалась на третьем месте по количеству парламентариев, что еще сильнее раскололо политическую ситуацию.

Диалог о будущем Каталонии

Незадолго до голосования лидер оппозиционной Народной партии Пабло Касадо обвинил Санчеса в экстремистском поведении из-за его альянса с крайне правыми и баскскими, и каталонскими националистами, о чем он не уведомил испанцев.

"Вы соврали, и эта стигма будет сопровождать правительство с самого начала", - сказал он.

Испанской социалистической рабочей партии удалось договориться с другими партиями, благодаря чему Санчес получил незначительное большинство: 13 депутатов из партии Левые республиканцы Каталонии и пять представителей баскской партии Билду согласились воздержаться в голосовании.

Решение каталонской партии было обусловлено согласием Санчеса начать диалог о будущем Каталонии, если он будет утвержден премьером, а затем передать итоги диалога каталонским избирателям.

Сепаратистские настроения Каталонии существенно влияют на внутреннюю политику Испании. Партии консервативного толка и крайне правые выступают категорически против отделения региона.

Социалисты выступают против проведения легитимного референдума о независимости Каталонии, но признают, что Каталония и Страна басков являются народностями в составе Испании, а не просто регионами.