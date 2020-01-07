IKEA выплатит 46 млн долларов за убитого комодом мальчика
Шведский производитель мебели IKEA согласился выплатить 46 млн долларов родителям двухлетнего мальчика, который погиб, когда на него упал комод.
Инцидент произошел в Калифорнии в мае 2017 года. Двухлетний Джозеф Дудек задохнулся под тяжестью 32-килограммового комода Malm, произведенного компанией.
Продукт был отозван за год до этого из соображений безопасности, поскольку он стал причиной гибели еще трех детей.
По словам адвокатов, это крупнейшая компенсация, выплаченная в США из-за неправомерного причинения смерти ребенку.
"Хотя никакая компенсация не сможет повернуть вспять те трагические события, из-за которых мы оказались здесь, ради интересов семьи и всех вовлеченных мы признательны, что в результате разбирательств было достигнуто соглашение", - заявил представитель шведского концерна.
"Мы продолжим работать над очень важным вопросом безопасности наших товаров для дома", - добавила она.
Родители погибшего ребенка - Джолин и Крег Дудек - заявили, что они опустошены из-за смерти сына.
"Мы и представить не могли, что двухлетний ребенок может опрокинуть комод высотой 76 см и задохнуться под ним. Только потом мы узнали, что его спроектировали неустойчивым".
"Мы делимся нашей историей, потому что не хотим, чтобы подобное произошло с другой семьей", - отметили они. Они призвали всех, кто еще не вернул комод в IKEA, сделать это незамедлительно.
Семья также пообещала передать миллион долларов из суммы компенсации организациям, занимающимся выявлением опасных для детей товаров.
В 2016 году IKEA из соображений безопасности отозвала миллионы комодов Malm, проданных в Северной Америке. Это был самый крупный отзыв в истории компании.
Поначалу компания выступила с предупреждением о необходимости фиксации комодов к стене, но после смерти третьего ребенка было решено отозвать товар.
От падения комода погибли двухлетний Кэмден Эллис, двухлетний Каррен Коллас и 23-месячный Тед Макги.
В декабре 2016 года компания согласилась выплатить 50 млн долларов по общему иску трех семей, лишившихся детей.
По условиям компенсации, IKEA согласилась продавать в США лишь те комоды, которые соответствуют добровольным стандартам безопасности.
Из-за гибели детей комиссия по безопасности потребительских товаров США запустила образовательную программу с предупреждением об опасности, которую представляет опрокидывание комодов.
В 2017 году IKEA возобновила отзыв товаров. Она заявила, что продукция из серии Malm, а также другие комоды и шкафы могут опрокинуться и представлять угрозу, если не будут прикреплены к стене.
Недавние крупные выплаты в США по искам:
- В декабре 2019 года семья 15 летнего подростка, который скончался после того, как полицейский выстрелил в него из тазера, получила 12 млн долларов
- В том же месяце власти Сакраменто согласились выплатить по меньшей мере 25 млн долларов семье 10-летней девочки, которая получила необратимое повреждение головного мозга в результате столкновения с полицейским автомобилем
- В ноябре 2019 года суд обязал табачные компании RJ Reynolds и Philip Morris выплатить 157 млн долларов мужчине из Флориды, супруг которого скончался от рака
- В мае 2019 год суд в Калифорнии присудил 2 млрд долларов компенсации семейной паре, которые заявили, что заболели раком после использования гербицидов компании Roundup. Компания намерена обжаловать решение
- В 2017 году компанию Johnson & Johnson обязали выплатить 417 млн долларов женщине, которая заявила, что у нее развился рак яичника после использования продуктов компании, в частности детской присыпки. В этом случае производитель также намерен опротестовать решение