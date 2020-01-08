В США хирурги впервые удалили катаракту горилле

Правообладатель иллюстрации San Diego Zoo

Группа врачей совместно с ветеринарами из зоопарка Сан-Диего провела успешную операцию по удалению катаракты у западной равнинной гориллы.

Процедуру выполнил глазной хирург, который прооперировал тысячи людей, хотя с животными ранее не работал.

Трехлетняя горилла Лесли теряла зрение в левом глазу, вероятно, вследствие полученной травмы.

Лесли уже вернулась в свою стаю и сейчас восстанавливается после операции.

Команду офтальмологов и анестезиологов из больницы Сан-Диего при Калифорнийском университете пригласили в зоопарк, чтобы провести первую в истории операции по удалению катаракты у гориллы. Это произошло еще 10 декабря, но официальное объявление последовало лишь 6 января.

"Будучи ветеринарами, мы являемся экспертами в том, что касается помощи видам животных, на которых мы специализируемся, но это не означает, что мы специалисты во всех областях медицины", - сказала ветеринар зоопарка Мередит Клэнси.

Правообладатель иллюстрации San Diego Zoo Image caption Во время операции по удалению катаракты Крис Хейхель использовал микроскоп

Из-за катаракты в глазу мутнеет хрусталик, что приводит к ухудшению зрения. Чаще всего это естественный процесс при старении.

Но в зоопарке полагают, что катаракта появилась у Лесли после падения с высоты или из-за чрезмерно резвой игры с другими молодыми гориллами в стае.

Правообладатель иллюстрации San Diego Zoo Image caption Лесли со своей матерью Кокамо в вольере

Врачи использовали фармацевтический блокатор мышц, который не позволял глазу Лесли совершать даже малейшие движения.

Специалист по лечению катаракты Крис Хейхель удалил мутный хрусталик и заменил его на искусственный.

По словам Хейхеля, он оперировал людей в возрасте от одного дня до 105 лет, но с гориллой работал впервые.

В пресс-релизе зоопарка говорится, что благодаря анатомическому сходству между глазами человека и гориллы процедура была не слишком сложной.

В интервью Би-би-си Хейхель сказал, что ветеринары посоветовали ему не смотреть горилле прямо в глаза, так как это может вызвать у нее дискомфорт.

"Ну, это будет немного сложно", - ответил на это хирург.

На время операции сотрудники зоопарка усыпили мать Лесли, Кокамо, чтобы она не переживала из-за отсутствия дочери.