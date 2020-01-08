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Две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, в ночь на среду подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Касема Сулеймани.

После того как по приказу президента Трампа был убит иранский генерал Сулеймани, Иран обещал жесткий ответ на это решение Вашингтона.

В Белом доме прошло экстренное совещание с участием министра обороны Марка Эспера и госсекретаря США Майка Помпео. Президент Трамп пообещал выступить с заявленим в среду.

"Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке, - написал Трамп в "Твиттере". - Сейчас идет оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! У нас самая мощная и хорошо оснащенная армия в мире! Завтра утром я сделаю заявление".

В Иране разбился украинский пассажирский самолет

Всего через несколько часов после обстрела американских баз СМИ Ирана сообщили, что украинский "Боинг 737", на борту которого было больше 160 человек, потерпел крушение в аэропорту Тегерана.

По предварительным данным, самолет, принадлежавший "Международным авиалиниям Украины" и направлявшийся в Киев, упал через несколько минут после взлета.

Спасатели говорят, что все находившиеся на борту погибли.

Эрдоган, Путин, газ и Ливия

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский президент Владимир Путин встречаются в Стамбуле.

Оба президента откроют газопровод "Турецкий поток", по которому в Турцию будет поставляться природный газ из Краснодарского края.

Кроме того, оба президента обсудят ситуацию в Ливии, где Турция и Россия поддерживают разные стороны продолжающегося конфликта в стране.

Политика Турции и России в отношении Сирии также полна противоречий.

Карлос Гон заговорит

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Бежавший в Ливан бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон сегодня проведет пресс-конференцию в Бейруте.

Он находился под домашним арестом в Токио, ему было запрещено выезжать за пределы Японии. Японская пресса пишет, что он был вывезен из страны на частном самолете в ящике для музыкальных инструментов и прибыл в Ливан через Турцию.

В Японии он обвиняется в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением.

"Я не сбежал от правосудия, я спасся от несправедливости и политического преследования", - сказал он ранее.

Япония обратилась в Интерпол с просьбой вернуть Гона назад в Токио. Власти Японии выдали ордер на арест жены Гона, так как она якобы помогла ему бежать.

Годовщина Элвиса

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85 лет назад в городе Тьюпело, в штате Миссисипи, родился Элвис Пресли.

Пресли стал известен как "король рок-н-ролла", его альбомы купили более миллиарда человек.

Он скончался 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет.

Сегодня же в США отмечается день рок-н-ролла.

Трамп объединил иранцев

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Дональд Трамп совершил невозможное - ему удалось объединить иранское общество, пишет Дина Эсфандиари в Guardian. Для простых иранцев убийство Касема Сулеймани было шоком.

Сулеймани был более влиятельным человеком, чем президент Ирана, у него были связи со всеми фракциями, и самое главное, он пользовался широкой популярностью.

Не стоит забывать, что в ноябре 2019 года Иран охватила волна протестов, так как люди были недовольны политикой правительства. Но убийство Сулеймани сплотило всех.

Другими словами, это убийство хотя и нанесло удар по Ирану, но одновременно оказалось лучшим подарком для правительства в Тегеране, которое не могло и мечтать о столь серьезном единстве в обществе при столь тяжелых обстоятельствах в стране, живущей под жесткими санкциями.

Ким Чен Ын следующий?

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Будет ли Ким Чен Ын следующим под прицелом Дональда Трампа, задается вопросом Роджер Бойес в Times. Воспримет ли северокорейский лидер убийство Касема Сулеймани как прямую угрозу для себя и своего режима?

Вполне возможно, что сейчас он пересматривает свою стратегию и пытается понять, чего именно можно достичь при помощи дипломатии. До сих пор он, судя по всему, считал, что относительно хорошие личные отношения с Дональдом Трампом обеспечивают безопасность его режиму. Убийство Сулеймани меняет подобные расчеты.

Ким Чен Ын должен спросить себя, зачем ему вступать в дипломатический диалог, если в любой момент дроны Трампа могут убить одного из его генералов? Да, мы знаем, что ему не жалко своих собственных генералов, он сам от них иногда избавляется, но он помнит о судьбе Муаммара Кадаффи, который отказался от разработки ядерного оружия и вскоре был убит с западной помощью.

Бедность в России

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В понедельник Владимир Жириновский стоял на Красной площади в Москве и раздавал купюры в тысячу рублей. Это напоминание, что миллионы россиян живут в полной бедности, пишет Times.

Согласно официальной статистике, 17,5 миллионов россиян (12% населения) живут в абсолютной бедности. В Великобритании таких людей 6% населения.

Реальные доходы россиян падали в течение пяти из последних шести лет, так как экономика с трудом справляется с западными санкциями и низкими ценами на нефть.

Но не все в России живут в бедности, отмечает газета. Уровень экономического неравенства в России самый высокий в мире, согласно исследованию банка Credit Suisse. Самые богатые - 1% населения - контролируют почти 60% национального богатства страны.

В России 98 миллиардеров, а их общие авуары превышают сбережения всего населения.

Президент Путин понимает опасность такого положения, и в своем новогоднем послании обещал улучшить жизнь беднейших слоев населения. Учитывая, что в следующем году пройдут выборы в Думу, ему придется срочно заняться этим вопросом.

Жить вместе, но раздельно

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Каждая четвертая британская пара живет отдельно друг от друга, хотя супруги поддерживают дружеские и интимные отношения. Таковы результаты исследования, проведенного профессором Саймоном Данканом из Университета Брэдфорда, пишет Daily Mail.

Все чаще такие пары состоят из людей старше 45 лет.

Они хорошо относятся друг к другу, любят проводить время вместе, постоянно находятся в контакте при помощи соцсетей, но предпочитают быть свободными от повседневной рутины, сопровождающей совместное проживание.

Когда похоронят Сулеймани?

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По меньшей мере 50 человек погибли и более 200 пострадали в результате давки на церемонии прощания с погибшим в пятницу в результате атаки американского дрона генералом Касемом Сулеймани, сообщают государственные СМИ Ирана.

В город Керман на юго-востоке Ирана, где родился и вырос генерал Касем Сулеймани, съехались сотни тысяч людей.

Представитель комитета по организации похорон Мехди Садафи сообщил, что из-за огромного наплыва людей провести похороны во вторник не представляется возможным. Новое время похорон Сулеймани будет объявлено позднее, сообщают иранские СМИ.

Трамп и исторические памятники Ирана

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мечеть шейха Лотфоллы - крупнейшая в Исфахане. Мечеть расположена на востоке площади Накш-э Джахан

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Ирана, что он может атаковать исторические памятники страны. Его заявления вызвали критику не только со стороны иранских властей и населения, но также со стороны ООН и представителей Демократической партии США.

Так что это за культурные объекты? Об этом можно почитать здесь.

Кто еще вмешивался в американские выборы?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джон Мейджор, Джордж Буш-старший и Билл Клинтон на похоронах Бориса Ельцина в 2007 году

В 1992 году президенту США Джорджу Бушу-старшему потребовались "неопровержимые улики" против своего конкурента по президентской гонке Билла Клинтона, и британские власти начали искать в своих архивах компромат. Выходит, что команда Буша попросила иностранное государство о вмешательстве для победы на выборах? Именно за это конгресс начал сейчас процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Комод в 46 млн долларов

Правообладатель иллюстрации Dudek Family Image caption Джозеф Дудек скончался в 2017 году, когда на него упал комод

Шведский производитель мебели IKEA согласился выплатить 46 млн долларов родителям двухлетнего мальчика, который погиб, когда на него упал комод.

Инцидент произошел в Калифорнии в мае 2017 года. Двухлетний Джозеф Дудек задохнулся под тяжестью 32-килограммового комода Malm, произведенного компанией.

Продукт был отозван за год до этого из соображений безопасности, поскольку он стал причиной гибели еще троих детей.

А если что-то произойдет?

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Мир без оружия и лжи, но с загробной жизнью и разумными животными - какой он? Мир без электричества и с новой эпидемией смертельного гриппа - сможем ли мы в нем выжить? Что будет с человечеством, если разразится ядерная война?

Сексуальный маньяк, изнасиловавший десятки мужчин и получивший пожизненный срок в Британии, по словам судьи, всегда будет представлять опасность для общества. Почему, несмотря на такое количество жертв, Синаге удавалось оставаться безнаказанным и на чем он в итоге попался?

Media playback is unsupported on your device Рейнар Синага, изнасиловавший как минимум 190 мужчин, осужден пожизненно.

Дайджест готовили Борис Максимов и Марина Ромадова