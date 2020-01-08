СМИ: в Тегеране разбился украинский самолет со 180 пассажирами

СМИ Ирана сообщили, что украинский "Боинг 737", на борту которого было 180 человек, потерпел крушение вскоре после взлета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни.

По предварительным данным, самолет направлялся в Киев.

Иранское агентство "Тасним" сообщило, что крушение произошло вскоре после взлета из-за технических неполадок. Иранские СМИ пишут, что глава аэропорта подтвердил информацию о крушении.

К месту крушения самолета отправлены спасатели. "Самолет горит, но возможно, нам удастся кого-то спасти", - сказал глава спасательной службы Ирана Прихосейн Куливанд.

Сообщается, что самолет принадлежал авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Сайт Flightradar24, отслеживающий перемещения пассажирских самолетов, сообщил, что "Боинг" взлетел из Тегерана рано утром по местному времени, и последняя информация о нем была полученя спустя две минуты.