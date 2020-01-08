Базы США в Ираке подверглись ракетному обстрелу Ирана

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Две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это возмездие за убийство генерала Сулеймани.

Главный представитель Пентагона, помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что по американским базам в Аль-Асаде и Эрбиле было выпущено больше десятка баллистических ракет.

"Очевидно, что эти ракеты были выпущены с территории Ирана и были нацелены как минимум на две иракские военные базы, на которых размещен военный и коалиционный персонал США в Аль-Асаде и Эрбиле", - сказал Хоффман.

Иранская пресса пишет, что по американским базам было выпущено больше 30 ракет. Пока неясно, были ли жертвы.

Media playback is unsupported on your device Иранское телевидение показало кадры ракетного обстрела базы в Аль-Асаде

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм написала в "Твиттере", что президент Трамп и его советники внимательно следят за ситуацией. В Белый дом прибыли министр обороны Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео.

Пропустить Twitter пост , автор: @PressSec We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team. — Stephanie Grisham (@PressSec) 7 января 2020 г.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что нападение было возмездием за убийство генерала Сулеймани. После того как по приказу президента Трампа был убит иранский генерал Касем Сулеймани, Иран обещал жесткий ответ на действия Вашингтона.

Государственное телевидение Ирана передало заявление КСИР с предупреждением союзникам США о том, что они будут атакованы, если их страны будут использованы для нападения на Тегеран.

"Мы предупреждаем всех союзников США, которые предоставили свои базы террористической армии, что любая территория, которая станет отправной точкой агрессивных действий против Ирана, подвергнется нападениям", - говорится в заявлении КСИР.

Тегеран призвал США вывести свои войска из региона, чтобы предотвратить гибель военных.

КСИР предупредил, что любая агрессия против Тегерана получит "сокрушительный ответ".