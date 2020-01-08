"Меня пытались сломать". Карлос Гон объяснил, почему бежал из Японии

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, бежавший в Ливан из Японии из-за обвинений в коррупции, впервые рассказал о причинах своего побега.

На пресс-конференции в Бейруте Гон вновь назвал беспочвенными предъявленные ему в Японии обвинения.

Японская прокуратура считает, что Гон не по назначению использовал корпоративные средства, злоупотреблял доверием и не сообщал о размере своих заработков.

Но сам бывший менеджер утверждает, что стал жертвой сговора между Nissan и японскими прокурорами. По словам Гона, они хотели сместить его, поскольку им не нравилось растущее влияние французской Renault на деятельность концерна.

Говоря о побеге из Японии, Гон назвал его самым трудным решением в своей жизни.

"Я не пытался скрыться от правосудия. Я скрывался от беззакония и политического преследования", - заявил менеджер. - Я столкнулся с системой, в которой 99,4% судебных дел кончаются обвинительным приговором. Если говорить об иностранцах, я уверен, цифра еще выше".

По другим подсчетам японские суды выносят обвинительные приговоры еще чаще, в 99,9% случаев.

По словам Гона, после ареста в конце 2018 года его содержали в камере с одним маленьким окном и разрешали принимать душ только один раз в день. "Меня грубо оторвали от работы, семьи и друзей", - заявил он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Большая часть пресс-конференции Гона была эмоциональным монологом с обличением японской судебной системы

Менеджер утверждает, что его допрашивали по восемь часов в день без адвоката и пытались добиться признания, оказывая на него давление.

"Нужно было или умереть в Японии, или выбираться, - так Гон описал свой выбор. - Я чувствовал себя заложником в стране, которой я служил 17 лет".

Как и в прошлом, он обвинил высокопоставленных сотрудников Nissan.

"Некоторые из моих японских друзей считали, что единственный способ избавиться от влияния Renault на Nissan - это избавиться от меня", - сказал он.

После пресс-конференции прокуратура Японии заявила: "В своих утверждениях Гон полностью игнорирует собственное поведение и свою одностороннюю критику японской системы уголовного правосудия. Это совершенно недопустимо". За свой арест и содержание под стражей Гон "должен винить только самого себя", - считают японские прокуроры.

По требованию Японии "Интерполом" был выдан международный ордер на арест Гона, однако в Ливане, где он пробыл все время с момента побега, его не задерживали.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Японии Гон был примером для подражания, но информационная кампания, как он считает, его демонизировала

Побег из Японии

Карлос Гон бежал из Японии в конце декабря прошлого года. На пресс-конференции Гон отказался говорить, как именно ему удалось покинуть страну, поскольку появление такой информации, по его словам, может поставить под удар тех, кто ему помогал.

Известно, что Гон покинул свой дом в Токию в хирургической маске (в городе грязный воздух и жители часто их надевают) и шляпе. После этого он сел на высокоскоростной поезд, а затем покинул страну на частном бизнес-джете, арендованном у турецкой компании.

После пересадки на другой самолет в целях конспирации в Стамбуле, Гон полетел в Бейрут.

По информации Wall Street Journal, первую часть перелета легендарный менеджер провел в ящике из-под аудиоаппаратуры. Предположительно, его не стали "просвечивать" в аэропорту Стамбула, потому что он не помещался в интроскоп. Официального подтверждения этой версии нет.

Дом в Рио и вечеринка в Версале

На пресс-конференции в среду Гон говорил о домах в Рио-де-Жанейро и Бейруте. СМИ писали, что Гон купил их на коррупционные средства, хотя в уголовных обвинениях, предъявленных Гону в Японии, дома не упоминаются.

Тем не менее Гон счел нужным упомянуть о них в контексте "кампании по очернению", которая, как утверждает менеджер, была инициирована против него в СМИ.

На пресс-конференции он представил документы за подписью двух сотрудников Nissan, Грега Келли и предшественника Гона на посту главы компании, Хирото Саикавы, чтобы доказать, что дома принадлежали не ему, а Nissan, и что топ-менеджеры знали об их покупке.

Также Гон высказался о вечеринке, которую его концерн устроил в Версальском дворце в 2016 году. По просьбе Renault французская прокуратура изучает ее на предмет растрат.

Однако Гон заявил, что его альянс просто "был достаточно важным спонсором Версаля", потому что "имидж Версаля соответствует имиджу альянса".

"Разумеется, это была не самая дешевая вечеринка", - резюмировал Гон.

Кто такой Карлос Гон

Карлос Гон - легендарный антикризисный менеджер, который сумел вернуть прибыльность нескольким автогигантам.

Он был архитектором альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В 1999 году французский Renault, вице-президентом которого был Гон, купил 36,8% акций Nissan. Два года спустя Гон возглавил японский автоконцерн, а в 2016 году к альянсу присоединилась компания Mitsubishi.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первая после побега пресс-конференция Гона вызвала ажиотаж в СМИ

В ноябре 2018 года Гон был арестован японскими властями по подозрению в попытке уклонения от налогов. По версии следствия, Гон мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010-й по 2018 год, задекларировав лишь половину доходов. Гон своей вины не признает.

Гон провел под арестом 108 дней, а 6 марта 2019 года его отпустили под залог в размере 9 млн долларов. Но в апреле его задержали снова, уже по новым обвинениям, и через 20 дней поместили под домашний арест под залог 5,4 млн долларов и в обмен на обещание ограничить общение с супругой.

Спустя три дня после ареста, Гон был уволен с поста генерального директора Nissan, в январе 2019 года менеджер вынужден был покинуть свои должности в Renault.

Во вторник японский суд выдал ордер на арест супруги менеджера, Кароль Гон, которую обвинили в даче ложных показаний.