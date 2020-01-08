Трамп ответил на ракетный удар: при мне Иран никогда не будет ядерной державой

Президент Дональд Трамп ответил на ракетный удар Ирана обещанием не допустить превращения исламской республики в ядерную державу. Он сказал, что ни один американец не погиб, а разрушения на американских базах в Ираке в результате обстрела во вторник минимальные.

"Пока я президент, Иран никогда не будет ядерной державой", - начал Дональд Трамп пресс-конференцию.

Трамп появился на конференции на полчаса позже в компании всей верхушки силового блока.

В течение 16 часов после ночного ракетного обстрела Трамп хранил молчание, не написав ни одного твита. При этом его пресс-секретарь сообщала, что президент работает и ведет активные консультации с советниками по национальной безопасности.

Около 3 часов ночи по московскому времени в среду Иран выпустил десятки баллистических ракет по американским военным объектам, расположенным в Ираке. По данным Пентагона, ракет было 10, однако иранская пресса сообщила о 30.

Беспрецедентная ракетная атака стала ответом на смерть иранского генерала Кассема Сулеймани, убитого 3 января на территории Ирака ударом с американского беспилотника по прямому приказу Трампа.

"Это пощечина Америке ", - заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду днем в специальной речи, показанной по телевидению. "Но такой военной операции недостаточно. Важно положить конец разлагающему присутствию Америки в регионе", - сказал он.

О погибших в результате иранского обстрела не сообщается. В штаб-квартире НАТО заявили, что потерь у сил альянса в Ираке нет. Источник в Пентагона сказал корреспонденту Си-эн-эн, что Корпус стражей Исламской революции, похоже, специально обстрелял те объекты, на которых не было людей, чтобы избежать жертв, но сохранить символическое значение такой атаки.

Image caption Обстрелу баллистическими ракетами подверглись американские базы в Эрбиле и Аль-Асаде

Базы, подвергшиеся удару со стороны Ирана, использовались в основном для обучения иракских военных. Два года назад в Аль-Асад в Рождество приезжал Трамп - он поздравил солдат и в своей речи объяснил причины и выгоды вывода американских войск из Сирии.

В 2015 году Аль-Асад многократно подвергался нападениям со стороны боевиков ИГ (запрещенная в России группировка).

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, британский премьер Борис Джонсон, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и другие осудили ракетный удар Тегерана.

Президент Ирака Бархам Салех, по территории которого пришлись и иранский обстрел, и атака американского дрона на Сулеймани, осудил нарушение суверенитета страны и превращение Ирака в арену боя третьих сторон.

Сирийское правительство поддержало Иран, возложив вину за эскалацию обстановки на США. Российский МИД сохранил нейтралитет, отметив в заявлении, что Россия предсказывала рост напряженности на Ближнем Востоке. Слетавший накануне в Дамаск российский президент Владимир Путин в разговоре с президентом Сирии Башаром Асадом посетовал, что в регионе "обостряется ситуация".