СМИ: в отсеке шасси самолета Air France обнаружили тело мальчика

Правообладатель иллюстрации AFP

В отсеке шасси самолета, прилетевшего в Париж из Абиджана, нашли труп мальчика возрастом около 10 лет, сообщили французские СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Компания Air France подтвердила, что мертвое тело человека, тайно проникшего в самолет, было обнаружено в среду утром в аэропорту Шарля де Голля.

Тело было найдено в отсеке оборудования, используемого для посадки, в самолете, прилетевшем из Кот-д'Ивуара, говорится в сообщении.

Проводится расследование обстоятельств гибели человека.

"Авиакомпания выражает соболезнования и скорбит из-за человеческой трагедии", - говорится в "Твиттере" Air France, хотя возраст погибшего не указывается.

Национальная жандармерия сообщила Би-би-си, что погибший мальчик - африканского происхождения.

Полиция отметила, что подобные попытки спрятаться в самолете случаются крайне редко, и в большинстве случаев шансов выжить у человека практически нет, если учесть низкие температуры, кислородное голодание и риск оказаться раздавленным шасси.

Самолет Boeing 777 компании Air France вылетел из Абиджана - крупнейшего города Кот-д'Ивуара - во вторник вечером.

Источник в силах безопасности Кот-д'Ивуара рассказал агентству Франс пресс: "Если не учитывать человеческую драму, этот случай демонстрирует серьезный недостаток в работе службы безопасности аэропорта".

Это не первый случай попытки совершить перелет в отсеке для шасси без билета. Летом 2019 года в сад жителя Лондона упал труп человека, выпавшего из отсека шасси заходившего на посадку самолета авиакомпании Kenya Airways.

В июне 2015 года на крыше здания в Ричмонде на западе Лондона нашли тело мужчины, который упал из отсека шасси самолета, летевшего из Йоханнесбурга. Его попутчика обнаружили уже в аэропорту.