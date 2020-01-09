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Иран и США продолжают угрожать друг другу

Война слов между США и Ираном после убийства генерала Сулеймани и ракетного обстрела американских военных баз в Ираке продолжается.

Президент Трамп заявил, что Иран, судя по всему, идет на попятную, но тем не менее он обещал наложить на Тегеран дополнительные санкции и не допустить того, чтобы Иран стал ядерной державой.

Со своей стороны, президент Ирана Хасан Роухани на своем официальном сайте написал, что отныне, если Америка, как он выразился, совершит еще одно преступление, то она получит гораздо более серьезный ответ.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские вооруженные силы находятся в полной боевой готовности на случай дополнительных нападений со стороны Ирана. Он также сказал, что в результате ракетного обстрела американских баз в Ираке не пострадал ни один военнослужащий США, хотя ракеты повредили некоторые палатки, парковку и один вертолет.

Глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что иранцы были твердо намерены убить американских военных и нанести серьезные повреждения базе в Аль-Асаде, и что пока еще рано считать, что подобные нападения не повторятся.

Что произошло с разбившимся украинским самолетом?

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В Иране расследуют причины крушения самолета "Международных авиалиний Украины", выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Все 176 человек на борту погибли. 138 из них были гражданами или жителями Канады.

Интернет уже переполнен конспирологическими теориями о возможных причинах трагедии.

Власти Ирана заявляют, что, судя по всему, причиной была техническая неполадка. Все черные ящики найдены, но Тегеран говорит, что будет исследовать их сам, хотя представителям заинтересованных стран и производителя самолета будет позволено присутствовать и наблюдать за процедурой.

Отказ Ирана обеспечить доступ к черным ящикам лишь подогревает слухи и теории, что речь не идет о какой-то неисправности в самолете.

Не следует забывать об иранских ракетах, которые посыпались на американские базы в Ираке в ответ на решение Трампа убить генерала Сулеймани, пишет Daily Telegraph. Не исключено (хотя на данный момент этому нет никаких подтверждений), что эти действия Ирана привели к крушению украинского авиалайнера, пишет газета.

Многие авиалинии отменили перелеты над воздушным пространством Ирана и Ирака.

Гарри и Меган уходят от двора

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Принц Гарри с женой Меган сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей, и будут стремиться к финансовой независимости, сообщили герцог и герцогиня Сассекские.

Они планируют жить на два дома - в Британии и Северной Америке, продолжая "оказывать полноценную поддержку" королеве Елизавете Второй.

В сообщении отмечается, что пара собирается создать новую прогрессивную роль внутри института [монархии]. Решение, по словам Гарри и Меган, было принято после нескольких месяцев раздумий и обсуждений.

Корреспондент Би-би-си Джонни Даймонд пишет, что Букингемский дворец был задет их решением. Королевская семья недовольна не только содержанием заявления герцога и герцогини, но также тем, что Гарри и Меган ни с кем в королевской семье не советовались.

Пропустить Twitter пост , автор: @JonnyDymond BREAKING A palace source tells the BBC that senior members of the Royal family feel “hurt” by the announcement that Harry and Meghan are to withdraw from their current Royal roles. The source confirmed that no members of the royal family were consulted. — Jonny Dymond (@JonnyDymond) 8 января 2020 г.

Франция вновь протестует

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Во Франции сегодня - общенациональный день протеста против пенсионных реформ, предлагаемых правительством Эммануэля Макрона. Это также 36-й день забастовок транспорта по всей стране.

Переговоры между правительством и профсоюзами запланированы на пятницу. Судя по опросам общественного мнения, все меньше французов поддерживают бастующих.

Гарри и Меган - что дальше?

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Решение принца Гарри и его жены Меган сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей, не было сюрпризом. Герцог и герцогиня Сассекские уже не раз давали понять, что они недовольны своей ролью в королевской семье, пишет в редакционной статье Times.

Но всех удивило, что они решили объявить об этом, не проконсультировавшись с Букингемским дворцом и явно не продумав практические последствия своего решения.

Тут возникает много серьезных вопросов. Гарри и Меган говорят, что хотят финансовой независимости, оставаясь при этом членами королевской семьи. Как это возможно на практике?

Создается ощущение, что они пытаются совместить несовместимое. Налогоплательщики Великобритании только что потратили 2,4 млн фунтов стерлингов на ремонт их резиденции близ Виндзорского замка. У них есть прислуга в самом Букингемском дворце.

Они просто не могут бросить все и жить своей личной жизнью, пишет Times. Герцог и герцогиня только что провели шесть недель в Канаде, и в аэропорту Ванкувера были замечены прибывающие и улетающие отряды королевской охраны. Супругов Сассекских будут охранять всю их оставшуюся жизнь за деньги тех же налогоплательщиков, пишет газета.

Но кто знает, может быть, королевская семья просто отвернется от принца Гарри и его жены?

Иран и США: дальше может быть хуже

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Можно легко понять чувство всеобщего облегчения после серьезного, но тщательно калиброванного ответа Ирана на убийство США генерала Касема Сулеймани. Все могло быть гораздо хуже, пишет в своей редакционной статье Guardian. Однако этих ракетных обстрелов вряд ли будет достаточно, чтобы удовлетворить желание Тегерана отомстить США.

Ракетный обстрел баз в Ираке, на которых расквартированы американские войска - первое серьезное нападение со стороны Ирана на США со времен захвата американского посольства в Тегеране в 1979 году.

У Ирана нет иного выбора, кроме как жестко ответить на убийство Сулеймани, несмотря на то, что Тегеран полностью отдает себе отчет в потенциальных рисках такого ответа, учитывая непостоянство характера президента Трампа.

Неважно, какими окажутся краткосрочные последствия последнего кризиса. Но долгосрочные перспективы вызывают чувство ужаса, пишет Guardian.

Ядерный Иран?

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Выход Ирана вслед за США из ядерной сделки снова вызвал к жизни вопрос: обзаведется ли Тегеран ядерным оружием. Эксперты говорят, что технически иранцы могут сделать это за пару лет, но непонятно, сочтут ли они это необходимым. Вопросом "как скоро у Ирана будет бомба" вслух задается пока в основном пресса.

Тегеран заверяет, что не намерен нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия. Главные оппоненты Ирана - Израиль, США и Саудовская Аравия - всегда относились к этим заверениям с большим скепсисом.

Кто погиб в авиакатастрофе близ Тегерана?

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В авиакатастрофе самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" под Тегераном погибло 176 пассажиров и членов экипажа. Би-би-си рассказывает, кем были эти люди.

Больше всего среди пассажиров было иранцев и канадцев. На борту было 11 украинцев - девять членов экипажа и двое пассажиров.

Карлос Гон объясняет свой побег

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Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, бежавший в Ливан из Японии из-за обвинений в коррупции, впервые рассказал о причинах своего побега.

На пресс-конференции в Бейруте Гон вновь назвал беспочвенными предъявленные ему в Японии обвинения.

Японская прокуратура считает, что Гон не по назначению использовал корпоративные средства, злоупотреблял доверием и не сообщал о размере своих заработков.

Но сам бывший менеджер утверждает, что стал жертвой сговора между Nissan и японскими прокурорами. По словам Гона, они хотели сместить его, поскольку им не нравилось растущее влияние французской Renault на деятельность концерна.

Говоря о побеге из Японии, Гон назвал его самым трудным решением в своей жизни.

Годовщина короля рок-н-ролла

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В среду Элвису Пресли исполнилось бы 85 лет. Король рок-н-ролла стал одним из самых кассовых музыкантов в истории - его альбомы купили более миллиарда человек. Ему поклонялись как божеству.

Мы собрали фотографии жизни и карьеры Элвиса..

Кому и зачем нужна Ливия?

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Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о покорении Сирта, родного города Муаммара Каддафи, вновь ставшего символом в затяжном конфликте. На фоне потери Сирта в страну начали прибывать турецкие вооруженные силы, но Турция - далеко не единственный иностранный игрок в ливийской гражданской войне.

Все стороны этой войны заручились поддержкой международных игроков - России, Турции, Египта, ОАЭ и других. Так кто и кого - а главное, почему, - поддерживает в ливийском конфликте?

Могла ли ракета сбить пассажирский боинг под Тегераном? Связаны ли крушение самолета и ракетный обстрел американских баз? Чем ответит США на удары Ирана? Обсуждаем все по порядку с корреспондентами Би-би-си.

Media playback is unsupported on your device Один день в Иране: крушение боинга и обстрел объектов США. Разбираемся вместе

Дайджест готовили Борис Максимов и Марина Ромадова