Правообладатель иллюстрации Лысцева Марина/ТАСС Image caption Украинские компании одними из первых остановили полеты из Ирана после катастрофы.

Российские и иностранные авиакомпании решили изменить свои маршруты в районе Персидского залива после произошедшего под Тегераном крушения украинского самолета, которое совпало по времени с ракетным ударом Ирана по базам США в Ираке. Кому это принесет проблемы и убытки?

8 января самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение при вылете из Тегерана в Киев. Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли. Окончательные причины катастрофы неизвестны.

Утром 9 января Совет национальной безопасности Украины перечислил основные версии крушения самолета в Тегеране: поражение зенитной ракетой, теракт или взрыв двигателя по техническим причинам.

В день катастрофы представитель иранских властей отрицал возможность того, что ЧП с самолетом может быть связано с попаданием ракеты.

По данным предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, после взлета у самолета была зафиксирована некая техническая проблема, из-за этого лайнер собирался вернуться в аэропорт. Однако пилоты не сообщали об этих неполадках. Руководство "МАУ" заявляло, что никаких замечаний к техническому состоянию самолета не было.

Несмотря на отсутствие окончательных выводов, многие российские авиакомпании решили не летать над этим регионом. Тем более соответствующие рекомендации распространила Росавиация.

Русская служба Би-би-си в 100 и 500 словах объясняет, как авиакомпании меняют маршруты и каковы будут последствия для пассажиров.

После крушения самолета "МАУ" Росавиация рекомендовала перевозчикам не летать в районе Персидского залива. Авиакомпании оперативно отреагировали на указания авиавластей. Новые схемы движения для своих рейсов готовят в S7,"Уральских авиалиниях", "Аэрофлоте", "Победе", "Ютэйр" и "Azur Air".

Изменение маршрутов авиакомпаний, скорее всего, приведет к росту цен на билеты, так как у них вырастут расходы на топливо.

Рейсы могут оказаться более длительными. Авиакомпания "Россия" объявила, что продолжительность некоторых полетов вырастет примерно на полтора часа. Самолетам придется делать дозаправку.

Полеты над регионом прервали и компании других стран, например, ограничения ввели власти Украины, Беларуси, Сингапура, Китая и другие. США ввели запрет на полеты еще до авиакатастрофы.

Через несколько часов после крушения самолета в Тегеране Росавиация отправила российским авиакомпаниям рекомендацию не летать над территорией Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.

Также в пятницу, 10 января, российский вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспортный сектор, проведет совещание по вопросу полетов на Ближний Восток.

Через этот регион проходят маршруты рейсов из России на популярные курорты, например в Дубай и на Гоа. Авиакомпании оперативно отреагировали на указания авиавластей.

В S7 Би-би-си заявили, что "учтут требования Росавиации". Альтернативные маршруты начали разрабатывать в "Уральских авиалиниях". Новые схемы движения для своих рейсов подготовили в "Аэрофлоте", "Победе" и "Ютэйр".

Как компании меняют маршруты?

Маршрут "Ютэйр" Махачкала - Джидда (Саудовская Аравия) теперь будет проходить над Египтом и Кипром. Вечером 8 января компания согласовала новую схему движения с авиавластями Кипра и ждала подтверждения от Египта и Росавиации.

"Azur Air" подготовила альтернативные маршруты в курортные зоны ОАЭ, Мальдив, Индии и Шри-Ланки.

Самолеты из Москвы в Дубай будут летать через Ташкент. Этим компания объясняла трехчасовую задержку рейса из Дубая в Тюмень утром 9 января. Судя по данным сервиса Flightradar, самолет действительно не пролетает над Ираном.

Данные Flightradar показывают, что некоторые рейсы в первые сутки проходили по территории региона. Например, рейс "Аэрофлота" Дубай - Москва утром 9 января летел над территорией Ирана. Пролетал над страной вечером 8 января и рейс Москва - Гоа авиакомпании "Azur Air".

Потеря времени и денег

Изменение маршрутов может привести к росту цен на билеты. Необходимость облетать воздушное пространство Ирана и Ирака увеличит расходы на топливо, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина (цитата по "РИА Новости")

Сами перелеты могут оказаться более длительными по времени. У авиакомпании "Россия" время полета из Внуково в Гоа увеличится на 16 минут, сообщила компания. Другой рейс компании Санкт-Петербург - Шарджа (ОАЭ) 9 января будет выполнен с технической посадкой в аэропорту Сочи для дозаправки. Полетное время будет увеличено на 1 час 42 минуты. Рейс по маршруту Екатеринбург - Шарджа также увеличится на 1 час 21 минуту, говорилось в сообщении "России".

Один час полета самолетов типа Boeing 737 и Airbus A320 стоит около 10 тысяч долларов, час полета более крупного A330 обходится примерно в 15 тысяч долларов, оценивал "Коммерсант".

Выиграют авиакомпании из стран Ближнего Востока

Полеты над регионом прервали не только российские компании. Вечером 8 января Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиаперевозчикам не летать через воздушное пространство Ирака. Регулятор назвал это мерой предосторожности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Федеральная авиационная администрация США запретила американским авиакомпаниям летать над территорией Ирана, Ирака и стран Персидского залива еще до авиакатастрофы. Ограничения связаны с ракетными ударами по военным базам США в Ираке.

Ограничения ввели авиационные власти и перевозчики из Украины, Беларуси, Сингапура, Малайзии, Китая и других стран. Это повлияет на полеты из России - например, рейсы из Казани в Абу-Даби через Ашхабад от "Туркменских авиалиний" будут приостановлены до конца января.

Часть перевозчиков продолжит летать по старым маршрутам, объясняет Би-би-си директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Например, это компании как раз из стран Персидского залива. У таких компаний билеты могут оказаться дешевле, полагает эксперт.

"Всегда есть пассажиры, для которых решающим фактором является цена", - объясняет он. У компаний, которые скорректируют маршруты, не только увеличатся расходы, но может стать меньше клиентов.