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В план приватизации на 2020-2022 годы включены ВТБ, Совкомфлот, Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты. За акции власти планируют получать 3,6 млрд рублей ежегодно. Но эксперты сомневаются, что приватизация поможет снизить долю государства в экономике.

Российское правительство одобрило план приватизации на три года. Крупнейшим активом, включенным в этот план, стал ВТБ - это второй банк России по объему активов.

Власти планируют до 2020 года сократить долю государства в банке до 50% плюс одна акция. Сейчас под контролем государства находится 92,2% капитала банка.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее говорил, что продажа акций банка будет сложной. "Вариантов [продажи] немного, варианты сложные, все-таки санкции", - комментировал он в конце декабря 2019 года. Речь идет об ограничительных мерах со стороны США и ЕС.

Также правительство сократит долю государства в Совкомфлоте, Росспиртпроме, Кизлярском коньячном заводе. Государство полностью выйдет из капитала Новороссийского и Махачкалинского торговых портов, а также Алмазювелирэкспорта.

Всего в план включены 86 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), 186 акционерных обществ, а также доли государства в тринадцати обществах с ограниченной ответственностью (ООО).

Приватизация не ради денег

В конце декабря министр финансов Антон Силуанов говорил, что у правительства нет цели провести масштабную приватизацию. Поступления в размере 3 млрд рублей, по его словам, это "малая приватизация".

В самой программе указана цифра в 3,6 млрд рублей - именно столько правительство собирается ежегодно с 2020 по 2022 годы получать от продажи государственных активов.

Силуанов оговаривался, что цель приватизации - не получение денег, а снижение доли государства в экономике. Различные международные организации вроде Всемирного банка или Международного валютного фонда в своих докладах ежегодно советуют России делать именно это. Они объясняют, что разросшийся госсектор замедляет экономический рост России.

Также власти хотят привлечь в капиталы компаний с государственным участием средства, которые работали бы на развитие этих компаний, добавлял министр.

"При этом по стратегическим компаниям государство по-прежнему проводит курс по сохранению контрольного пакета акций этих компаний, - говорил Силуанов. - Такие компании как "Газпром", "Роснефть" не рассматривались в наших вариантах, поскольку мы здесь не планируем каких-либо серьезных изменений участия государства".

Заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко - именно она курирует приватизацию - высказывалась более жестко: "Глобальной задачи по сокращению госсектора сейчас не ставится - честно говоря, сокращать уже особо нечего".

"Малая приватизация" не поможет экономике

Эксперты не ждут большого эффекта от приватизации в таком виде для экономики.

"Очень консервативная программа. Государство продолжает осторожничать", - отмечает главный экономист по России и СНГ Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский.

Снизить роль государства в экономике быстро и эффективно навряд ли получится, считает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.

Как отмечает экономист, на рынке нет большого спроса на предлагаемые активы: "Это сигнал, что за свои активы государство вряд ли сможет выручить достаточные средства, и может оказаться более выгодным держать эти активы у себя на балансе".

"В последнее время мы видим тенденцию к увеличению доли государства в экономике, и масштабы планируемой приватизации эту тенденцию вряд ли смогут существенно переломить", - соглашается главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

Пополнить бюджет приватизация в таком виде также вряд ли поможет, уверены экономисты, опрошенные Би-би-си.

"Программа в какой-то степени пополнит казну, но если сопоставлять с общим объемом средств, поступающих в федеральный бюджет, это будет не самый значительный источник дохода", - считает Девятов.

"Российский бюджет будет профицитным, пока нефть стоит выше 40 долларов [за баррель - Би-би-си], так что пополнять его особо-то и не нужно, - говорит Осаковский. - Главная задача приватизации институциональная - разгосударствление экономики. Но не могу сказать, что это в заметной степени происходит".

Кто не попал в список

Власти ранее обсуждали продажу акций нескольких госкомпаний, которые в итоге не попали в план приватизации на ближайшие три года.

В частности, готовится продажа акций банка "Открытие", который после санации перешел в собственность Центробанка. Глава финорганизации Михаил Задорнов рассказывал, что приватизация запланирована на 2021 год и на первом этапе будет продано 20-25% акций.

Как отмечает Шибанов, приватизация "Открытия" - это скорее работа Банка России, чем правительства.

Также государство намеревалось сократить долю в "Россетях" с 88 до 75% плюс одна акция. Компания была исключена из плана на ближайшие три года. Министр энергетики Александр Новак заявлял, что ведомство поддерживает приватизацию "Россетей", но не раньше 2022 года.

Еще один крупный актив на продажу - Объединенная зерновая компания. Минэкономразвития хотело предложить снижение госдоли до 25% плюс одна акция, говорила заместитель министра Оксана Тарасенко. По ее словам, против этого выступал минсельхоз. В итоге ОЗК не попала в план приватизации.

Многие эксперты критиковали планы российских властей по приватизации. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял в марте 2019 года, что планы по снижению доли государства в экономике "поставлены на паузу", и это снижает внутренний драйв экономики страны.

"Сращивание монополий с государством и прямое огосударствление производства являются неотъемлемыми свойствами экономики", - говорится в докладе Федеральной антимонопольной службы под названием "О состоянии конкуренции в 2018 г.", который был опубликован в сентябре 2019 года.

"Государство берет на себя все больший объем организационно-хозяйственных функций, вмешивается в процесс воспроизводства на макроэкономическом уровне, пытаясь в краткосрочной и долгосрочной перспективе регулировать всю хозяйственную систему страны в целом", - отмечается в докладе ФАС.