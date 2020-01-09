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Несколько сотен граждан, не согласных с официальным итогом президентских выборов в Абхазии, ворвались в здание администрации президента в Сухуми, сняв двери с петель.

Абхазская оппозиция призвала Рауля Хаджимбу - главу самопровозглашенной республики, отколовшейся от Грузии после распада СССР, - уйти в отставку.

Митингующие - по разным оценкам, их от 200 до 500 человек - с утра собрались возле Абхазского драматического театра, а затем пошли к администрации. Попытка штурма началась около часа дня.

Сотрудники администрации отпущены домой, передает Абхазия-Информ. Сообщается о стычках между демонстрантами и полицией.

Абхазская журналистка Низфа Аршба ведет стриминг с места событий в "Фейсбуке". В трансляции видно, как десятки мужчин заняли пустые кабинеты в администрации, бумаги и документы разбросаны по коридору.

Непобеда во втором туре

В четверг суд должен рассмотреть кассационную жалобу оппозиционного кандидата в президенты Алхаса Квициниа на отказ в признании недействительными результатов второго тура выборов, который состоялся в Абхазии в начале сентября.

По официальным данным, действующий абхазский лидер Рауль Хаджимба тогда набрал 47,38% голосов, а Квициниа - 46,19%. В Абхазии 127 тысяч избирателей (на второй тур выборов пришли 65 тысяч), и в абсолютном количестве голосов разрыв между Хаджимбой и Квициниа составил всего лишь тысячу голосов.

Оппозиционер не согласился с таким итогом. Квициниа, его партия "Амцахара" и еще восемь партий потребовали признать результат незаконным, аргументируя иск еще и тем, что во втором туре победитель должен набрать абсолютное большинство голосов, а у Хаджимбы - даже по официальным данным - было менее 50%.

Правообладатель иллюстрации VALERY MATITSYN/TASS Image caption Разрыв между действующим президентом и оппозиционером составил 1 тысячу голосов (на фото - брифинг избирательной комисии после второго тура выборов 9 сентября 2019 года).

После отказа в иске Квициниа потребовал отвода одного из судей Верховного суда, у которого истек срок полномочий, сообщает портал "Кавказский узел". Не добившись отвода судьи, оппозиционер подал кассационую жалобу, рассмотрение которой назначено на 9 января.

Днем в четверг оппозиция опубликовала обращение к Раулю Хаджимбе, убеждая его сложить полномочия президента.

"Учитывая, что общественно-политическая ситуация в стране обострилась до критической и несет угрозу не только безопасности наших граждан, но и существованию государственности Республики Абхазия, политическая партия "Айтайра" обращается к Хаджимбе Раулю Джумковичу с призывом сложить свои полномочия. Только это позволит избежать худшего варианта развития событий в стране", - говорится в заявлении.

Хаджимба выиграл выборы в 2014 году, но до этого более 10 лет находился в политической оппозиции к абхазским лидерам Владиславу Ардзинбе и Сергею Багапшу (оба скончались от болезней, находясь на посту президента).