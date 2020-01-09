Кровати для спортсменов Олимпиады-2020 в Токио будут картонными

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Длина кроватей - 2,1 метра

Каркасы кроватей для участников Олимпиады и Паралимпиады-2020 в Токио будут сделаны из перерабатываемого картона, заявили организаторы.

Матрасы кроватей сделают из пластика, который переработают после Игр.

По словам менеджера олимпийской деревни в Токио Такэси Китадзимы, картонные кровати способны выдерживать до 200 килограмм веса, и с этой точки зрения они даже крепче деревянных.

"Но если на них прыгать, то они сломаются, как и деревянные", - добавил Китадзима.

Всего в олимпийской деревне будет установлено 18 тыс. кроватей, при этом во время Паралимпиады будет использоваться только восемь тысяч из них.

Организаторы Олимпиады в Токио широко используют перерабатываемые материалы. Олимпийский факел сделан из переработанного алюминия, постаменты - из пластиковых отходов, электричество будет поступать из возобновляемых источников.

Медали тоже будут экологичными: драгоценные металлы для наград извлекли из использованных мобильных телефонов, которые жители Японии пожертвовали оргкомитету. Из 6,2 млн телефонов удалось "добыть" 32 килограмма золота.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по девятое августа 2020 года. Паралимпиада - с 25 августа по шестое сентября.