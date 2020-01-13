Media playback is unsupported on your device Выброс пепла и лавы сопровождался громом и молнией

Вулкан Тааль на Филиппинах начал выбрасывать лаву. Власти предупредили жителей страны, что в течение ближайших часов или дней может начаться извержение вулкана.

Вулкан, расположенный в 70 км к югу от столицы страны, начал выбрасывать лаву рано утром в понедельник, 13 января.

Ранее вулкан выпустил огромный столб пепла высотой 1 км. Тогда из потенциально опасной территории были эвакуированы 8000 человек, была приостановлена работа аэропорта Манилы.

Тааль - второй по активности вулкан на Филиппинах. За последние 450 лет он извергался 34 раза.

Хотя Тааль - один из самых маленьких в мире вулканов, сейсмологи называют его сложным.

Вулкан расположен на острове Лусон, в центре пресноводного озера Тааль.

Власти провинции Батангас, на территории которой находится вулкан, ранее объявили о положении стихийного бедствия: это означает, что при извержении вулкана возможны масштабные разрушения.

Правообладатель иллюстрации Phivolcs Image caption Вулкан Тааль начал выбрасывать лаву рано утром в понедельник, 13 января

"Вулкан Тааль продемонстрировал начало сильной вулканической активности... что привело к выбросу лавы в период с 02:49 по 04:28 утра по местному времени. Эта активность характеризуется относительно слабым потоком лавы, выброс лавы может сопровождаться громом и вспышками молний", - говорится в заявлении Филиппинского института вулканологии и сейсмологии.

Уровень опасности извержения вулкана был повышен в понедельник до четвертого из пяти возможных.

Уровни опасности извержения вулкана:

0 - Спокойная обстановка

- Спокойная обстановка 1 - Наблюдается слабая вулканическая активность, но опасности начала извержения нет

- Наблюдается слабая вулканическая активность, но опасности начала извержения нет 2 - Небольшая вулканическая активность, которая в конечном счете может привести к извержению вулкана

- Небольшая вулканическая активность, которая в конечном счете может привести к извержению вулкана 3 - Относительно высокая вулканическая активность - извержение может произойти в ближайшие дни или недели, однако есть вероятность, что вулканическая активность прекратится

- Относительно высокая вулканическая активность - извержение может произойти в ближайшие дни или недели, однако есть вероятность, что вулканическая активность прекратится 4 - Высокая вулканическая активность - мощное извержение может произойти в ближайшие дни

- Высокая вулканическая активность - мощное извержение может произойти в ближайшие дни 5 - Извержение - вулкан выбрасывает мощный поток лавы, пепла, что создает опасность для близлежащих населенных пунктов

Источник: Phivolcs (Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии)

Пепел повсюду

В воскресенье вулкан выбросил огромный столб пепла. Выброс пепла сопровождался громом и подземными толчками.

Всего сейсмологи зарегистрировали в этом районе 75 подземных толчков, магнитуда 32 из них составила 2, сообщает Phivolcs.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявляет, что на потенциально опасной территории - в радиусе 14 км от вулкана - живут 450 тысяч человек.

Улицы населенных пунктов, расположенных близ вулкана, покрыты толстым слоем пепла. Местным жителям рекомендовано выходить на улицу в медицинских масках. Некоторые жители Манилы говорят, что из-за резко возросшего спроса во многих магазинах уже закончились медицинские маски.

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"Когда я подошел к своей машине, она была покрыта слоем пепла. Я побежал в ближайшую аптеку за маской, но мне сказали, что все маски закончились", - рассказал агентству Рейтер Анджел Батиста, житель города Паранак.

Власти Филиппин призвали ритейлеров не повышать цены на медицинские маски.

"Серые и безжизненные"

Ховард Джонсон, Би-би-си, Тагайтай, Филиппины

Когда мы добрались до района, где находится вулкан Тааль, мы увидели, как местные жители сгребают с дорог толстый слой мокрого пепла. Ананасовые рощи, обычно зеленые и сочные, теперь выглядят серыми и безжизненными.

Издалека было видно, что Тааль продолжает выбрасывать пепел и дым. По мере того, как рассветало, облака становились все темнее.

Полицейские на дорогах не пропускали машины в 14-километровую зону, окружающую вулкан, в обратном направлении был непрекращающийся поток машин, выезжавших из опасной зоны.

В кузове одного из грузовиков ехала большая семья со всем своим нажитым добром. Они ехали в сторону столицы страны Манилы, куда направились многие эвакуированные из опасной территории, рассчитывая остановиться у родственников или друзей.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дороги, машины и здания - все покрыто толстым слоем мокрого пепла

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption От выброса пепла пострадали и птицы

Из-за выброса пепла в воскресенье была приостановлена работа международного аэропорта Манилы. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии предупредил, что пепел, который выбрасывает в воздух вулкан, представляет опасность для самолетов.

Позже, в понедельник в 10:00 утра по местному времени (02:00 по Гринвичу) Управление гражданской авиации Филиппин заявило о частичном возобновлении работы аэропорта. С 10:00 были разрешены вылеты, с 12:00 аэропорт начал принимать прибывающие рейсы.

Фондовая биржа Филиппин также объявила о приостановки всех торгов в понедельник.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Вид на вулкан Тааль из города Тагайтай

Президент Филиппин Родриго Дутерте также распорядился о приостановке работы правительственных учреждений в Маниле и отмене уроков во всех школах столицы.

Землетрясения и вулканическая активность - не редкость для Филиппин. Страна находится на территории Тихоокеанского вулканического огненного кольца - области по периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений.

Коварный вулкан

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