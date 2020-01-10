"Умные" подгузники и подушка от храпа: 11 интересных новинок CES

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В Лас-Вегасе проходит ежегодная международная выставка электроники Consumer Electronics Show, куда приезжают как ведущие компании мира, так и стартапы, чтобы продемонстрировать новые технологические разработки.

Мы собрали 11 новинок, показавшихся нам наиболее интересными.

1. Электромобиль от SONY

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Компания Sony удивила посетителей, показав собственный прототип электромобиля, названный Vision S.

Почти всю переднюю панель занимает панорамный экран. В автомобиль встроены сенсоры, которые узнают водителя и пассажиров. Управлять мультимедийной системой можно с помощью жестов.

2. Стриминговый сервис для смартфонов

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Стриминговый сервис Quibi (сокращенно от Quick Bites) рассказал о готовящемся запуске и планах выпускать короткие программы. Работать он будет исключительно на смартфонах. Благодаря собственной технологии оптимизации видео можно будет смотреть на весь экран как горизонтально, так и вертикально.

Компания планирует разбивать фильмы и программы на небольшие сегменты по 7-10 минут. Предполагается, что новый сервис в первую очередь заинтересует людей, проводящих много времени в общественном транспорте.

3. Робот-помощник

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Робот Walker, созданный компанией UBTECH Robotics, является воплощением современных разработок в области робототехники и искусственного интеллекта. Представители фирмы утверждают, что он готов служить людям как дома, так и, например, в магазине.

При росте в 145 см и весе 77 кг робот умеет хватать и переносить предметы, сохранять баланс в тяжелых для передвижения условиях и поддерживать общение.

4. "Умные" подгузники

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Скоро младенцев можно будет облачить в "умные" подгузники Lumi, произведенные Pampers. С их помощью родители смогут точно знать продолжительность сна ребенка, время кормления и смены подгузников. Вся информация будет отображаться в специальном приложении.

5. Подушка от храпа

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Проблему храпа хочет решить корейская компания Tenminds с помощью подушки Motion Pillow, которая автоматически меняет наклон головы спящего, услышав звуки храпа.

В устройстве множество сенсоров, отслеживающих положение головы. Подушка будет автоматически надуваться и сдуваться, чтобы сменить положение спящего.

6. Игрушки для дам

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В этом году на выставку вновь вернулись производители секс-игрушек. Одна из них - Dame Products - позиционирует себя как производителя устройств для сексуального здоровья женщин. Большинство участвующих в выставке производителей подобной продукции ориентируются на женщин.

7. Бритва с подогревом

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GilletteLabs показала новую бритву с подогревом, которая называется Heated Razor. В отличие от многих других представленных на выставке устройств, купить ее можно было сразу. Гаджет может нагреться до 43 градусов или до 50 градусов Цельсия. Производитель утверждает, что использование устройства имитирует бритье с горячим полотенцем.

8. Электробайк из рюкзака

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Компания Smacircle LMT показала складывающийся велосипед для тех, кто пользуется общественным транспортом, но все же вынужден идти пешком какую-то часть пути. Производитель утверждает, что это самый маленький электрический велосипед в мире для взрослых.

Велосипед сделан из углеродного волокна и может в сложенном виде уместиться в обычный рюкзак. Он может разгоняться до 32 км/час и проехать на одном заряде до 21 км.

9. Самочистящийся лоток для кошек

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Лоток для кошек, который умеет чистить сам себя, представила iKuddle. Проект был профинансирован с помощью краудфандинга и собрал более миллиона долларов.

Устройство начинает работать после того, как кошка выходит из лотка. "Умная" система вычищает помет и отправляет его в специальный пакет. Хозяин может начать очистку и сам с помощью приложения на телефоне.

10. Самоходное кресло

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Компания Segway показала футуристическое кресло под названием S-Pod, которое способно разгоняться до 40 км/час и проехать 70 км без подзарядки. По своему виду оно напоминает капсулы, в которых перемещались персонажи мультфильма "ВАЛЛ-И".

Управляется устройство с помощью джойстика на правой стороне корпуса. Segway планирует начать продажи самоходного кресла в 2021 году.

11. Колонка с гибким экраном

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Производитель гибкого смартфона FlexPai компания Royole анонсировала "умную" колонку Mirage Smart Speaker. Ее особенность - полностью гибкий 8-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей с разрешением 1440×1920 пикселей.

В колонке также есть встроенная 5-мегапиксельная камера, два микрофона, поддержка Amazon Alexa и три динамика общей мощностью 30 Вт. Он поступит в продажу уже в этом году по цене 899 долларов.

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