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Канада убеждена, что Иран сбил украинский самолет

Ракета ПВО Ирана по ошибке сбила украинский самолет близ Тегерана, считают Канада и Великобритания, ссылаясь на данные разведки. Того же мнения придерживается американская пресса, которая ссылается на неназванных представителей Пентагона и Белого дома.

Иран это категорически отрицает, утверждая, что в результате пока не установленной технической неполадки самолет сразу после взлета возвращался назад в аэропорт, но пилотам не удалось совершить подобный маневр.

Представитель иранского правительства Али Рабиэи назвал обвинения в том, что самолет был сбит иранской ракетой, частью "психологической войны" против Ирана.

Тем временем New York Times обнародовала видеозапись, сделанную со смартфона момента, предположительно момента попадания ракеты в самолет. Газета утверждает, что связалась с человеком, сделавшим эту запись, но не может пока подтвердить, идет ли речь о ракете и украинском самолете. Сайт журналистских расследований Bellingcat подтверждает лишь, что, согласно геолокации, запись была сделана близ крушения самолета.

О том, что именно иранская ракета сбила самолет, официально заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Из 176 погибших 138 направлялись в Канаду, 63 из них были канадскими гражданами, остальные жили или учились в Канаде.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джастин Трюдо винит иранские власти

Власти Ирана призывают Канаду поделиться с ними своими разведданными, чтобы им было легче установить причины авиакатастрофы.

Украинские специалисты также хотят изучить район крушения в поисках обломков ракеты российского производства "Тор". В интернете уже появились фотографии обломков, но их достоверность пока не подтверждена.

Министры иностранных дел стран ЕС сегодня соберутся на экстренное заседание в Брюсселе, чтобы обсудить события в Иране и Ираке.

Меган улетела назад в Канаду

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Герцогиня Сассекская неожиданно вернулась в Канаду, в то время как Букингемский дворец обсуждает практические детали решения Гарри и Меган больше не играть активной роли в жизни королевской семьи.

Согласно сообщениям, королева и ее приближенные были огорчены заявлением Гарри и Меган, что они хотят отойти от королевских обязанностей и надеются стать финансово независимыми.

Принц Гарри и Меган только что провели несколько недель в Канаде.

Тем временем лондонский музей восковых фигур Мадам Тюссо решил перенести восковые фигуры Гарри и Меган подальше от фигур королевы Елизаветы II и ее ближайших родственников. Куда именно перенесут фигуры герцога и герцогини Сассекских, пока неизвестно.

Правообладатель иллюстрации Victoria Jones/PA Image caption До...

Правообладатель иллюстрации Victoria Jones/PA Image caption ... и после

Канадская трагедия

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Торонто поминают жертв

Ракетный удар по пассажирскому самолету стал ужасным символом противостояния между США и Ираном, пишет редактор Independent Оливер Дафф. Если этот факт будет подтвержден, Иран окажется в унизительном положении на международной арене.

США пока официально не обвиняют Иран, зато это сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Не стоит забывать, что речь идет о регулярном международном рейсе, который взлетел по расписанию из международного аэропорта. Если он и в самом деле был сбит иранской ракетой, это будет крупнейшей ошибкой иранского режима.

Канадский журнал Maclean's пишет, что крушение украинского самолета близ Тегерана стало национальной трагедией для Канады. Дело в том, что из-за отсутствия прямого воздушного сообщения между Канадой и Ираном пассажирам приходится летать либо через Франкфурт, либо через Стамбул или Киев. Билеты через Киев дешевле всего.

Авиакатастрофа в Иране задела десятки семей по всей Канаде. Среди погибших - семейная пара из Торонто и их годовалая дочь. Подросток из Калгари, который возвращался домой один. Иностранные студенты, возвращавшиеся в свои университеты в Канаде. Люди, возвращавшиеся из Ирана после свадеб, похорон или просто после каникул. Канадский архитектор Махдие Гассеми вместе с 11-летним сыном Арсаном и восьмилетней дочерью Арникой. Студенты и университетские профессора.

Иранская община в Канаде не столь большая, и сейчас практический каждый знает кого-то, у кого погибли родственники. Канада в трауре.

Гарри, Меган и деньги

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Принц Чарльз, наследник британского престола и отец принца Гарри, якобы грозит перестать платить Гарри и его жене Меган на их проживание, если те и в самом деле откажутся от своих обязанностей членов королевской семьи, пишет Times. Принцу Чарльзу принадлежит герцогство Корнуолл - совокупность недвижимости этого графства, из доходов которого он выплачивает Гарри и Меган 2 млн фунтов в год (2,6 млн долларов).

Принц Чарльз и весь Букингемский дворец якобы недовольны тем, что Гарри и Меган ни с кем не посоветовались и сообщили о своем заявлении остальным членам семьи лишь за 10 минут до его публикации в "Инстаграме".

Кроме того, пишет газета, ссылаясь на неназванные источники, придворные заблокировали встречу между принцем Гарри и его бабушкой, королевой Елизаветой II, из опасений, что он уговорит ее согласиться на его планы на будущее.

Сейчас идут переговоры между Букингемским дворцом и Гарри и Меган. В переговорах может принять участие и министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, так как именно ее министерство обеспечивает круглосуточную охрану герцога и герцогини.

В метро без штанов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption День без штанов год назад

В воскресенье 12 января, в одиннадцатый раз в Лондоне пройдет "День без штанов", напоминает сайт Secret London. Под штанами понимаются и юбки.

Идея проста - в два часа дня все желающие встречаются в центре Лондона, а затем направляются к ближайшим станциям метро.

Учитывая зимнюю погоду, все идут одетыми как положено, но, добравшись до станции, снимают с себя штаны, брюки, юбки и остаются в одних трусах, после чего ведут себя, как обычно в метро - кто-то стоит, кто-то сидит, кто-то читает, кто-то слушает музыку.

Главное - делать вид, что ничего необычного вокруг не происходит.

Авиакомпании меняют маршруты

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Многие авиакомпании решили изменить свои маршруты в районе Персидского залива после крушения украинского самолета, которое совпало по времени с ракетным ударом Ирана по базам США в Ираке. Кому это принесет проблемы и убытки?

Изменение маршрутов авиакомпаний, скорее всего, приведет к росту цен на билеты, так как у них вырастут расходы на топливо. Также рейсы могут оказаться более длительными.

Один час полета самолетов типа Boeing 737 и Airbus A320 стоит около 10 тысяч долларов, час полета более крупного A330 обходится примерно в 15 тысяч долларов.

Меган и Гарри - что дальше?

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Герцог и герцогиня Сассекские объявили, что слагают с себя церемониальные обязанности членов королевской семьи. Чем мотивировано такое решение и почему с самого начала было понятно, что эта королевская чета все будет делать по-своему? Почитайте об истории отношений Гарри и Меган в нашем материале.

Искушение Христа

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В фильме Иисус приводит домой своего, предположительно, бойфренда

Бразильский суд обязал Netflix убрать комедию об Иисусе-гее.

Из-за комедии "Первое искушение Христа" офис кинокомпании в Рио закидали коктейлями Молотова. Полиция расследует дело о покушении на убийство, один из подозреваемых скрылся в России.

Фильм разгневал многих христиан в стране. Петицию за запрет картины подписали 2 миллиона человек.

Кому-то в России нравится Муссолини

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Российский телеведущий Владимир Соловьев во вторник опубликовал в своем телеграм-канале хвалебный отзыв, оставленный на его фильм "Муссолини. Закат", вышедший в 2013 году.

В соцсетях сразу же начались дискуссии - этично ли для сотрудника государственного телеканала так отзываться о лидере фашистской Италии.

Где будут расти деньги?

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Где Меган и Гарри возьмут деньги на жизнь? Что будет в случае развода? Почему расстроена королева и что говорят в Британии о заявлении герцога и герцогини Сассекских? Наши корреспонденты Яна Литвинова, Бен Тавенер и Андрей Козенко обсуждают все, что известно о решении принца Гарри и его супруги.

Днем 9 января около пятисот человек ворвались в администрацию президента Абхазии в Сухуми. В администрации президента протесты назвали госпереворотом.

Media playback is unsupported on your device В Сухуми оппозиция штурмует администрацию президента Абхазии

Дайджест готовили Борис Максимов и Марина Ромадова