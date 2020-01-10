Иран отверг обвинения в том, что украинский "Боинг" был сбит ракетой

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Иран в лице главы организации гражданской авиации Али Абедзаде настойчиво продвигает версию о технической причине катастрофы

Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отверг обвинения в том, что украинский "Боинг" мог быть сбит иранской ракетой. Накануне канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что причиной крушения самолета стало попадание иранской ракеты класса "земля-воздух".

"Существует полная координация между нашими системами ПВО и гражданской авиации. Сотрудники гражданской авиации и систем противовоздушной обороны сидят рядом, так что такая вещь [ракетный удар по самолету] абсолютно невозможна", - заявил Абедзаде в эфире иранского телевидения.

"Мы с уверенностью можем сказать, что ракета в этот самолет не попадала. Самолет более полутора минут горел во время полета, пилоты решили вернуться. Причин, почему пилоты не смогли связаться, может быть много. В первую очередь, они должны были спасти самолет", - добавил он.

Представитель иранского авиарегулятора Хасан Резайфар также заявил, что Иран может запросить помощь в расшифровке "черных ящиков" потерпевшего крушение самолета у России, Украины, Франции и Канады. По его словам, расследование авиакатастрофы может занять один-два года.

Пассажирский "Боинг-737-800" "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев, упал и разбился через несколько минут после вылета из аэропорта имени имама Хомейни в среду 8 января. Погибли все находившиеся на борту - 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Как продвигается расследование?

Американское Национальное бюро по безопасности на транспорте приняло приглашение Ирана присоединиться к выяснению причин катастрофы.

Официальное приглашение от иранских властей поступило в диспетчерский центр национального бюро.

"Национальное бюро назначило своего полномочного представителя для участия в расследовании", - говорится в заявлении ведомства, обнародованном поздно вечером в четверг по вашингтонскому времени.

Пока не вполне ясно, как скажется на практической работе этого представителя режим американских санкций в отношении Ирана. "Мы продолжаем следить за ситуацией и определяем степень нашего участия", - сказано в заявлении бюро.

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По международным правилам, США имеют право участвовать в расследовании как страна-производитель разбившегося "Боинга".

Канада, чьими гражданами являлись 63 из 176 погибших в результате катастрофы, также направляет своего представителя, а украинские эксперты уже находятся в Тегеране, сообщил представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Фархад Парвареш.

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Трагедия случилась вскоре после того, как Иран выпустил ракеты по американским базам в соседнем Ираке.

Воздушное судно было новым и, по имеющимся данным, находилось в хорошем состоянии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в четверг предположил, что авиалайнер был сбит по ошибке иранской ПВО. Президент США Дональд Трамп также заявил, что не верит в техническую неисправность.

Об этом же пишут американские СМИ со ссылкой на разведывательные источники. В частности, "Нью-Йорк таймс" опубликовала полученное от анонимного источника в Иране видео попадания в самолет зенитной ракеты. Правда, предоставивший его иранский эмигрант Нариман Гариб написал в "Твиттере", что не может стопроцентно поручиться за подлинность кадров.

Иран отвергает обвинения и называет в качестве причины катастрофы внезапный выход из строя одного из двигателей.