Джеффри Эпштейн: видеозапись первой попытки суицида в тюрьме "стерли по ошибке"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в сексуальном насилии в отношении десятков юных девушек

Записи первой попытки самоубийства финансиста Джеффри Эпштейна с тюремных камер видеонаблюдения были случайно удалены, признала федеральная прокуратура.

По ошибке была сохранена видеозапись из другой камеры.

Эпштейн, уже имевший судимость за сексуальное насилие, в первый раз попытался покончить с собой в июле 2019 года. Вторая попытка в августе привела к его смерти. Он содержался в предварительном заключении в ожидании суда по обвинению в насилии над несовершеннолетними, вовлечению их в проституцию и в организации секс-трафика.

Он не признал себя виновным в сексуальном насилии над десятками юных девушек, некоторым из которых было 14 лет.

Вскоре после смерти Эпштейна две камеры, установленные перед решеткой отсека тюрьмы, в котором находился самоубийца, дали сбой и их проверило ФБР, сообщала американская пресса.

Попытки суицида

После первого покушения на свою жизнь 25 июля Эпштейн был найден в полубессознательном состоянии в своей камере с повреждениями на шее. После этого происшествия за ним был установлен специальный надзор.

Затем Эпштейна перевели в другую камеру, где он и умер 10 августа. Двоим охранникам были предъявлены официальные обвинения в халатности: по мнению следствия, они не проверили состояние заключенного в тот день и затем подделали записи в журнале.

Видеозапись июльского инцидента давно интересовала следствие и суд. В начале было объявлено, что она потерялась, затем тюремное начальство сообщило, что запись нашли.

В новом письме федеральных прокуроров Джейсона Сверголда и Морин Коми (дочь экс-директора ФБР Джеймса Коми) сказано: "Имеющаяся запись сохраненного видео соответствует дате и времени, но сделана не на том ярусе, где находилась камера №1", сообщают нью-йоркские СМИ.

"Запрашиваемого видео больше нет в системе, и его не существовало по крайней мере уже в августе 2019 года в результате технических ошибок", - пишут прокуроры.

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Запись затребовал адвокат Николаса Тартальоне - бывшего нью-йоркского полицейского, который сидел в одной камере с Эпштейном в июле (его обвиняли по делу, не имеющему отношения с Эпштейну).

Это видео, по замыслу защитника, могло положительно характеризовать поведение его подзащитного, предположительно, он оказал Эпштейну помощь.

Федеральное бюро тюрем США на момент публикации статьи не ответило на просьбу Би-би-си о комментарии.

В чем обвиняли Эпштейна?

По данным обвинения, 66-летний Эпштейн стоял у истоков целой структуры, которая вовлекала несовершеннолетних девочек в занятия проституцией. Одна из женщин, подавших иск на Эпштейна, утверждает, что он держал ее в неволе в качестве секс-рабыни и заставил заниматься сексом с семью мужчинами.

Другая истица, Вирджиния Джуффре, утверждает, что Эпштейн нанял ее работать массажисткой в возрасте 15 лет, познакомившись с ней на курорте Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. После этого Джуффре заставляли заниматься сексом с Эпштейном.

Она же утверждает, что Эпштейн заставил ее заниматься сексом и с принцем Эндрю, герцогом Йоркским.

Обвинения в адрес герцога, который и в самом деле был знаком с Эпштейном, уже звучали, Букингемский дворец заявлял, что они безосновательны.

В 2007 году Эпштейн заключил сделку с прокуратурой Флориды и признал вину по двум эпизодам, включая секс с несовершеннолетней.

Соглашение критиковали - многим комментаторам казалось, что Эпштейна наказали недостаточно строго. В 2008 году его посадили в тюрьму на полтора года, но разрешили ходить на работу - до 12 часов в день, шесть дней в неделю, а через 13 месяцев освободили условно-досрочно.