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Королева обсудит будущее герцогов Сассекских на семейном совете

Королева Елизавета II в понедельник собирает в Сандригемском дворце самых высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы обсудить с ними будущую роль герцога и герцогини Сассекских.

На встрече будут присутствовать принц Гарри и принц Уильям, а также их отец, принц Чарльз, в то время как Меган Маркл, которая находится сейчас в Канаде, присоединится к беседе по телефону.

Решение об экстренной встрече было принято после того, как Гарри и Меган объявили о намерении сложить с себя церемониальные обязанности членов королевской семьи.

По словам экспертов, в ходе этих переговоров предстоит решить немало сложных вопросов, касающихся формальных обязанностей Гарри и Меган, финансов, налогообложения и прочего, и едва ли окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Однако определенное взаимопонимание между дворцом и четой герцогов Сассекских уже достигнуто, и все рассчитывают на то, что вопрос решится в ближайшие дни, как того пожелала королева.

В Иране ширятся протесты после признания властями вины за сбитый "Боинг"

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Участники протестов в Тегеране и других крупных городах страны второй день выходят на улицы, скандируя антиправительственные лозунги.

Сообщается о стычках демонстрантов с силами безопасности, которые применяют слезоточивый газ для разгона толпы.

Акции протеста начались после того, как власти Ирана признали, что непреднамеренно сбили украинский пассажирский самолет, выполнявший рейс из Тегерана в Киев. Все находившиеся на борту члены экипажа и пассажиры, среди которых было много граждан Ирана, погибли.

Самолет был сбит вскоре после того, как Иран нанес ракетный удар по двум американским военным базам в Ираке в отместку за гибель своего генерала, убитого американцами в Багдаде.

Бенедикт просит Франциска не трогать целибат

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Ушедший на покой папа римский Бенедикт XVI нарушил собственное обещание "скрыться от всего мира", обратившись к своему преемнику папе Франциску с призывом не подвергать ревизии существующее для католических священников правило целибата.

Этот призыв прозвучал в книге, которую Бенедикт написал в соавторстве с кардиналом Робертом Сарой.

Поводом послужили предложения о возможности разрешить рукоположение в священники для женатых мужчин в регионе Амазонки, и Бенедикт завил, что не может молчать по этому вопросу.

В Ватикане с большим удивлением отреагировали на эти заявления 92-летнего бывшего понтифика, поскольку это идет вразрез с церковной традицией.

Сам Бенедикт XVI, покидая папский престол, обещал, что скроется от мира, однако после своей отставки он не раз в статьях, книгах и интервью вступал в заочную полемику с папой Франциском, которого считают намного более прогрессивным понтификом.

Как ожидается, решение по вопросу о целибате папа Франциск примет в ближайшие несколько месяцев.

Вулкан Тааль: опасное извержение возможно в ближайшие часы

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Власти Филиппин предупреждают, что опасное извержение вулкана Тааль может начаться в ближайшие дни или даже часы.

Рано утром в понедельник из жерла вулкана, расположенного всего в 70 км к югу от Манилы, начал вытекать пока еще слабый ручеек лавы.

Тааль, второй по степени активности вулкан страны, накануне выбросил в атмосферу огромный столб пепла, после чего около 8 тыс. человек были эвакуированы из наиболее опасной зоны. Всего же в радиусе 14 км от жерла вулкана проживает порядка 450 тыс. человек.

В воскресенье в качестве меры предосторожности в международном аэропорту Манилы были отменены все авиарейсы.

Этот вулкан считается одним из самых маленьких на планете, но за последние 450 лет он извергался 34 раза.

Лос-Анджелес готовится объявить номинации на "Оскара"

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В этом году главные ставки делаются на ленты "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино, "1917" Сэма Мендеса и "Ирландец" Мартина Скорсезе.

Среди других возможных претендентов называют "Джокера", в котором Хоакину Фениксу прочат "Оскара" за лучшую мужскую роль, "Свадебную историю", появившуюся на Netflix, и южнокорейский хит "Паразит".

Двор в ожидании больших перемен

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Секрет успеха британской монархии кроется в ее способности приспосабливаться к переменам, - пишет в редакционной заметке Times.

Желание принца Гарри и Меган Маркл частично сложить с себя обязанности членов королевской семьи - это предвестник очередной такой перемены, грозящей кризисом, и лучшим выходом из кризиса стало бы определение новой роли для герцогов Сассекских, да и других членов королевской семьи.

Собственно, идея семьи, а не отдельной фигуры монарха на вершине британского общества относительно нова, ей не более полувека, утверждает газета, и придумала это сама королева. Своим беззаветным служением она поддерживает имидж всей семьи, но у такой стратегии есть свои риски.

Монархия, которая строится на высоких моральных качествах одного человека, может прийти в упадок, если у ее руля окажется человек не столь высокой пробы, а такое в истории королевской семьи бывало не раз.

Решение проблемы заключается не в попытке спрятаться в кусты и сделать вид, что ничего не происходит, а в стремлении к новому компромиссу.

Сами герцог и герцогиня Сассекские заявили, что хотят большей финансовой независимости, что ж, тем лучше, полагает издание. В самом деле, задается вопросом Times, почему бы всем остальным членам королевской семьи, за исключением самой Елизаветы II с супругом, не совмещать исполнение королевских обязанностей с реальным заработком. Ведь это не только не принизило бы монархию в глазах общества, но придало бы ей новый блеск.

Израиль помог американцам навести удар на генерала Сулеймани

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Daily Mail со ссылкой на агентство Рейтер и NBC News, а также газету New York Times пишет, что нанести удар по иранскому генералу Касему Сулеймани американцам помогла израильская разведка.

Генерал Сулеймани, один из самых высокопоставленных военачальников Ирана, был убит, когда по автоколонне, в которой он ехал из аэропорта Багдада, был нанесен удар американским беспилотником. Сулеймани прилетел в Ирак из Дамаска. Его путь отследили информаторы в Сирии, которые сообщили об этом ЦРУ, а израильская разведка, как сообщают источники в американских военных кругах, подтвердила эту информацию и уточнила номер рейса, которым вылетел генерал.

Американцы держали эту операцию в строжайшем секрете, из иностранных лидеров о планируемом ударе знал только премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Перед самым началом операции состоялся разговор между Нетаньяху и госсекретарем США Майком Помпео, после чего удару был дан зеленый свет.

Президент Абхазии ушел в отставку

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky, Getty Images Image caption Президент Абхазии Рауль Хаджимба

Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба под давлением оппозиции принял решение уйти в отставку. Исполнять обязанности лидера отколовшегося от Грузии региона до новых выборов по конституции должен премьер-министр Валерий Бганба.

Об уходе президента было объявлено после встречи с несколькими лидерами оппозиции.

Во встрече принимала участие российская делегация во главе с заместителем секретаря Совета безопасности Рашидом Нургалиевым.

Также в воскресенье в Сухуми прибыл помощник российского президента Владислав Сурков, курирующий взаимоотношения с непризнанными Абхазией и Южной Осетией.

Россия - одна из немногих стран, признавших независимость Абхазии.

Жителей Канады оповестили об аварии на АЭС, которой не было

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В текстовых сообщениях, разосланных на мобильные телефоны канадцев, проживающих недалеко от атомной электростанции Пикеринг на юге страны, говорилось о некоем инциденте.

Его суть не разъяснялась, но подчеркивалось, что утечки радиации не зафиксировано и необходимости применять защитные средства нет.

Спустя два часа поступило еще одно сообщение, в котором говорилось, что первое сообщение было ошибочным и ничего страшного не случилось.

Теперь власти Канады обещают разобраться, кем и зачем было отправлено первая смс, и как такое вообще могло произойти.

Домашние питомцы - веганы: кому такое могло прийти в голову?

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Когда люди становятся вегетарианцами или веганами, это можно понять: ими движут этические соображения, дань моде или тяга к здоровому образу жизни, как они себе его представляют.

Но заставлять своих домашних животных - кошек и собак, которых природа создала хищниками, отказаться от мяса - разве это не жестоко и откровенно опасно для их здоровья?

И тем не менее, все больше людей считает, что если они сами готовы взвалить на себя бремя борьбы с климатическими изменениями, то кошки с собаками просто обязаны им в этом помочь.

Я, моя бабушка и Альцгеймер

Когда врачи обнаружили у бабушки признаки болезни Альцгеймера, они посоветовали внучке ппроводить побольше времени со старушкой.

Совместные путешествия, в которые пустились бабушка и внучка, принесли обеим немало пользы и радости.

Media playback is unsupported on your device История одной корейской бабушки и ее внучки

Дайджест подготовили Леонид Лунеев и Михаил Денисов