Иранские военные: украинский "Боинг" был непреднамеренно сбит, его приняли за вражеский объект
Иранские военнослужащие заявили, что "Боинг" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) летел вблизи от зоны военных операций и был непреднамеренно сбит, так как военные приняли его за вражеский объект.
Как отмечается в заявлении генштаба вооруженных сил Ирана, которое транслировалось государственными СМИ страны, причиной трагедии стал человеческий фактор. Также отмечается, что все виновные будут привлечены к ответственности.
"Во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект", - говорится в заявлении военных.
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в своем "Твиттере", что катастрофа произошла из-за "человеческой ошибки в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США".
Зариф также принес свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.
Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что расследование крушения "Боинга" будет продолжено для установления причин "этой огромной трагедии и непростительной ошибки".
Лайнер потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек - 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Авиакатастрофа произошла на фоне непростой политической обстановки. В тот же день Иран обстрелял ракетами военные базы в Ираке, на которых находились американские военные. Это было сделано в ответ на убийство американцами высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани за несколько дней до этого.
Как отмечается в заявлении иранского генштаба, через несколько часов после ракетных ударов Ирана по военным базам США значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов, и "это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны".
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо ранее утверждал со ссылкой на разведданные, что авиалайнер был сбит по ошибке иранской ПВО. Такой же версии изначально придерживались и США. Однако Иран эти обвинения отвергал и настаивал, что наиболее вероятная причина катастрофы - техническая неисправность.
Накануне президент Украины Зеленский заявил, что Украина и Канада будут требовать объективного и полного расследования катастрофы.