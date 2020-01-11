Иранские военные: украинский "Боинг" был непреднамеренно сбит, его приняли за вражеский объект

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Иранские военнослужащие заявили, что "Боинг" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) летел вблизи от зоны военных операций и был непреднамеренно сбит, так как военные приняли его за вражеский объект.

Как отмечается в заявлении генштаба вооруженных сил Ирана, которое транслировалось государственными СМИ страны, причиной трагедии стал человеческий фактор. Также отмечается, что все виновные будут привлечены к ответственности.

"Во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект", - говорится в заявлении военных.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в своем "Твиттере", что катастрофа произошла из-за "человеческой ошибки в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США".

Зариф также принес свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.

Пропустить Twitter пост , автор: @JZarif A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) 11 января 2020 г.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что расследование крушения "Боинга" будет продолжено для установления причин "этой огромной трагедии и непростительной ошибки".

Пропустить Twitter пост , автор: @HassanRouhani Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) 11 января 2020 г.

Лайнер потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек - 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Авиакатастрофа произошла на фоне непростой политической обстановки. В тот же день Иран обстрелял ракетами военные базы в Ираке, на которых находились американские военные. Это было сделано в ответ на убийство американцами высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани за несколько дней до этого.

Как отмечается в заявлении иранского генштаба, через несколько часов после ракетных ударов Ирана по военным базам США значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов, и "это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны".

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Канадский премьер-министр Джастин Трюдо ранее утверждал со ссылкой на разведданные, что авиалайнер был сбит по ошибке иранской ПВО. Такой же версии изначально придерживались и США. Однако Иран эти обвинения отвергал и настаивал, что наиболее вероятная причина катастрофы - техническая неисправность.

Накануне президент Украины Зеленский заявил, что Украина и Канада будут требовать объективного и полного расследования катастрофы.