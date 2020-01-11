Симптомы деменции изучены у пациентов, для которых родной язык - английский. У других все может быть иначе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Родной язык влияет на симптоматику деменции

Деменция проявляется по-разному у говорящих на английском и итальянском языках - к такому выводу пришла группа ученых Калифорнийского университета, проводившая небольшое исследование речевых проблем у пациентов с возрастными когнитивными расстройствами.

В то время как англоговорящие пациенты имели трудности в произнесении отдельных слов, пациенты с родным итальянским не испытывали такой проблемы, но говорили более простыми, короткими предложениями.

Как полагают ученые, эти выводы могут помочь точнее ставить диагноз людям разных языковых культур, поскольку в настоящий момент диагностические критерии базируются на данных, собранных в ходе наблюдений за англоговорящими пациентами.

В исследовании, проведеннном учеными Калифорнийского университета в Сан-Франциско, участвовали 20 пациентов с родным английским и 18 пациентов с родным итальянским. И у тех и у других была диагностирована первичная прогрессирующая афазия - нейродегенеративное заболевание, проявляющееся в речевых расстройствах, которые обычно сопровождают болезнь Альцгеймера и прочие формы деменции, развивающиеся преимущественно (хотя и не исключительно) в пожилом возрасте.

МРТ головного мозга и другие анализы показали схожие когнитивные функции у пациентов из обеих языковых групп. Однако, когда ученые попросили их выполнить несколько языковых упражнений, выявились различия между двумя группами.

В чем разница?

"Мы полагаем, что это происходит из-за того, что нагромождение согласных в словах, что так распространено в английском языке, представляет сложность для ухудшающихся речевых функций", - пояснила автор исследования, профессор неврологии и психиатрии Мария Луиза Горно-Темпини.

"С итальянским наоборот - легче произносить, но у него гораздо более сложная грамматика, синтаксис, в чем начинают путаться итальяноговорящие [с первичной прогрессирующей афазией]", - отметила профессор.

Таким образом, как выявило это исследование, англоговорящие пациенты имеют тенденцию меньше говорить в принципе, тогда как итальянцы не имеют проблем с произнесением слов, но проще структурируют предложения.

Английский язык относится к германской языковой группе, тогда как итальянский, наряду с французским, испанским, португальским и рядом других, принадлежит к романской, развившейся на основе латыни.

Как указывают авторы этого исследования в журнале Neurology, есть опасения, что у многих проживающих в англоязычных странах пациентов, для которых английский язык не родной, может не быть диагностирована деменция и другие нарушения мозговых функций, "поскольку их симптоматика не отвечает описанным в клинических руководствах критериям, которые основаны на изучении пациентов с родным английским".

Ученые из Калифорнийского университета намерены повторить свое исследование, но уже с большей группой разноязыких пациентов, включая пациентов с родным арабским или китайским, чтобы посмотреть на то, как проявляется симптоматика мозговых дегенеративных расстройств.

"Мы надеемся, что подобные исследования помогут нам лучше понять взаимосвязь языка и речевых расстройств, привлечь внимание к существующей разнице в лечении деменции и, в конечном счете, повсеместно улучшить медицинский уход за пациентами", - сказала профессор Горно-Темпини.