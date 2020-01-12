На Мальте выбрали нового премьера. Предыдущий ушел со скандалом

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Абела (справа) опередил своего ближайшего конкурента - 56-летнего хирурга Криса Ферна (слева) - на 2,5 тысячи голосов

Правящая партия Мальты избрала нового лидера, который сменит на посту премьер-министра Джозефа Муската, ушедшего в отставку на фоне политического кризиса из-за убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.

С результатом в 57,9% партийное голосование выиграл Роберт Абела. В начале декабря Джозеф Мускат заявил в телеобращении, что намерен покинуть свой пост в январе.

Дафна Каруана Галиция, расследовавшая коррупцию, была убита при подрыве ее автомобиля в 2017 году.

То, как Мускат участвовал в расследовании убийства, вызвало гнев мальтийцев - премьер-министра обвиняли в том, что он выгораживает своих политических союзников.

Роберт Абела - 42-летний сын бывшего президента Мальты Джорджа Абелы - будет приведен к присяге в понедельник.

По предварительным данным, Абела опередил своего ближайшего конкурента - 56-летнего хирурга Криса Ферна - на 2,5 тысячи голосов. В голосовании, как сообщается, участвовали около 17 тысяч членов правящей Лейбористской партии.

Выступая после голосования, Абела призвал членов партии "сообща работать ради единства", сообщает Malta Today.

Во время предвыборной кампании Абела избегал критики в адрес своего предшественника.

Почему ушел Мускат?

Джозеф Мускат в начале декабря объявил, что не будет участвовать в следующих выборах. Заявление премьера последовало после того, как тысячи человек собрались на акцию протеста в центре столицы Валетты. Они требовали немедленной отставки Муската.

Перед этим из правительства Муската уволились двое министров, а глава аппарата премьера покинул пост после задержания. Главу аппарата премьера Кита Шембри обвинили в том, что он заказал убийство журналистки, а самого богатого бизнесмена Мальты - в том, что он выступил посредником.

Бизнесмен Йорген Фенек был задержан и назвал организатором убийства журналистки бывшего главу администрации премьер-министра. Шембри вскоре после задержания был отпущен, но в отношении него продолжается расследование.

Дафна Каруана Галиция вскрыла эпизоды коррупции в верхних эшелонах власти и в бизнес-кругах Мальты.

Семья убитой журналистки настаивала на том, что полноценное расследование ее гибели невозможно до тех пор, пока Мускат возглавляет правительство.